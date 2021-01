Katie Holmes i George Clooney mają się ku sobie? Amal Clooney jest zazdrosna: Te ich rozmowy działają jej na nerwy

Katie Holmes stała się sławna dzięki roli w serialu "Jezioro marzeń", jednak to związek z Tomem Cruisem sprawił, że jej nazwisko zaczęło pojawiać się na okładkach gazet. W 2005 roku aktor wystąpił w programie "The Oprah Winfrey Show", gdzie w szale uniesienia skakał po kanapie i wyznawał miłość swojej wybrance. Wszystko układało się jak w bajce. W kwietniu 2006 roku przyszła na świat córka pary, Suri, a kilka miesięcy później, w listopadzie, rodzice dziewczynki wzięli ślub. Niestety, w medialnym związku pary szybko zaczęły pojawiać się problemy, a ich rozwiązanie utrudniała przynależność Cruisa i Holmes do religijnego ruchu Scjentologów. Para ostatecznie rozwiodła się w 2012 roku, jako powód podając "różnice nie do pogodzenia".

REKLAMA

Dawno niewidziana córka Holmes i Cruise'a paraduje po NY. Suri założyła rozpiętą koszulę. Odważnie

Katie Holmes i George Clooney mają się ku sobie? Amal Clooney jest zazdrosna o ich współpracę

Po narodzinach córki aktorka skupiła się na życiu rodzinnym i pojawiała się głównie w niezbyt ambitnych produkcjach. Ostatnim ważniejszym filmem, w którym wzięła udział, był dramat "Złota dama" z Helen Mirren i Ryanem Reynoldsem. Wygląda na to, że Holmes zatęskniła za brylowaniem w hollywoodzkich produkcjach z najwyższej półki i postanowiła reanimować swoją karierę.

Zobacz wideo Jessica Mercedes spotkała Katie Holmes na Fashion Weeku

Jak donosi New Idea, przyjaciele Katie radzą jej, by wystąpiła w filmie u boku popularnego aktora, co ma pomóc jej znów zasiąść w loży najpopularniejszych artystów Hollywood:

Katie musi zagrać obok wielkiego nazwiska, aby wrócić z powrotem na szczyt. Tak to działa, jeśli ktoś na tak długo wycofał się z głównych produkcji albo miał wiele klap. Obie te kwestie dotyczą Katie - stwierdził informator New Idea.

Holmes podobno już skontaktowała się ze swoim starym przyjacielem, George'em Clooneyem, który ma zamiar jej pomóc:

On ma zawsze otwarte serce dla Katie i jest gotów jej pomóc. Rozmawiali przez telefon kilka razy w tygodniu, kiedy on był w Los Angeles, a ona w Nowym Jorku.

Jak donosi zagraniczny tabloid, aktorzy już przeglądają scenariusze, a ich współpraca ma niepokoić Amal Clooney, żonę George'a:

Wszystkie te rozmowy telefoniczne między Katie i George’em działają na nerwy Amal. Jest przyzwyczajona do tego, że kobiety mrugają do jej męża, ale przez Katie czuje się wyjątkowo nieswojo.

Poważne wątpliwości co do ich współpracy ma mieć także Emilio Vitolo Jr, partner Holmes. Informator New Idea twierdzi, że mężczyzna jest zazdrosny o swoją ukochaną, która non stop rozmawia przez telefon z przystojnym aktorem.

Katie Holmes przyłapana na namiętnym pocałunku z nowym partnerem. Było bardzo gorąco

Zagraniczne media już węszą romans Holmes i Clooneya, a my czekamy na efekty ich współpracy. Myślicie, że z tej mąki będzie chleb?