W domu Jarosława Bieniuka nie brakuje pamiątek po Annie Przybylskiej. Jedno z pomieszczeń jest wypełnione jej zdjęciami

Jarosław Bieniuk dodał na swoim koncie na Instagramie krótkie nagranie. Niemal cała ściana jest poświęcona Annie Przybylskiej. Widać tam zarówno zdjęcia z całą rodziną, jak i osobiste, romantyczne zdjęcia z sesji pary.

Jarosław Bieniuk ma mnóstwo fotografii Anny Przybylskiej

Jarosław Bieniuk pokazał fragment swojego salonu. Uwagę przyciągnęły rodzinne fotografie - widać na nich jego ukochaną Annę Przybylską. Choć od śmierci aktorki minęło sześć lat, piłkarz wciąż trzyma pamiątki po zmarłej partnerce w jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w domu.

Po prawej stronie na honorowym miejscu stoją sporych rozmiarów ramy, w które zostały oprawione fotografie w dużym formacie. Wygląda na to, że pochodzą z romantycznej sesji pary. Z kolei na półce niżej widzimy kilka rodzinnych zdjęć z Anią i dziećmi. Jest również kilka ujęć Oliwii. Trzeba przyznać, że to spora kolekcja pamiątek. To jednak nie pierwszy raz, gdy mogliśmy ją oglądać - w październiku Bieniuk udostępnił wideo, na którym pogratulował Idze Świątek sukcesu we French Open. Wtedy również mogliśmy podziwiać wystrój tego wnętrza.

Poza tym na pierwszym planie znalazł się młodszy syn piłkarza ze związku z aktorką, dziesięcioletni Jan. Widać, jak chłopiec bawi się z domowym pupilem. Para ma jeszcze dwójkę dzieci - piętnastoletniego Szymona i dziewiętnastoletnią Oliwię Bieniuk. Nie da się ukryć, że wszystkie są bardzo podobne do mamy.

