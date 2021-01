Rok 2020 zakończył się dla Sary Boruc bardzo pozytywnie, a 2021 zaczął z przytupem. Najpierw zaprojektowany przez nią skórzany płaszcz włożyła Kendall Jenner. Potem w kożuch z "The Mannei" ubrała się modelka "Victoria's Secret" - Elsa Hosk. Żona Artura może się teraz pochwalić nowym osiągnięciem. Kolejna zagraniczna gwiazda pokazała się w jej projekcie. Internauci niestety nie podzielają entuzjazmu.

Sara Boruc chwali się, że Irina Shayk nosi jej płaszcz

W lipcu Sara Boruc poinformowała fanów, że rusza z nowym projektem, którym jest marka odzieżowa. W listopadzie było już wiadome, że będzie to ekskluzywna odzież wysokiej jakości, inspirowana latami 80. Mimo zaledwie kilku miesięcy od premiery "The Mannei" ubrania zaprojektowane przez Sarę zdążyły stać się hitem poza granicami kraju. Celebrytka chętnie chwali się na Instagramie wielkimi nazwiskami, które noszą jej projekty. Tym razem opublikowała zdjęcie z Iriną Shayk w roli głównej. Rosyjska modelka włożyła kożuch zaprojektowany przez Boruc, do którego dobrała żółte dzwony, zapiętą na dwa guziki bluzkę, torebkę i czarne okulary.

Niezadowolona internautka komentuje ekscytację Sary Boruc

Niestety, entuzjazmu właścicielki "The Mannei" nie podzielają niektórzy internauci. Pod zdjęciem na oficjalnym profilu marki pojawił się komentarz dotyczący najnowszej oraz poprzednich publikacji z udziałem zagranicznych gwiazd.

Czemu nie oznaczasz polskich klientek, które kupują twoje ubrania, tylko cały czas ekscytacja zagranicznymi... Jakby inne klientki nie były dla ciebie ważne, tylko gwiazdy... Ja rozumiem, że to sukces, ale myślę, że trzeba klientki szanować tak samo, a w szczególności te co kupują, niż te, co dostają za darmo - napisała internautka.

Sara Boruc szybko zareagowała i wszystko wyjaśniła. Jak można było się spodziewać, wszystkie klientki są dla niej ważne, ale tych, które nie są osobami publicznymi, nie pokazuje z konkretnych powodów.

Chętnie oznaczę takie klientki. Większość moich klientek jednak ma konta prywatne i nie życzy sobie upubliczniania ich wizerunku. Ja to szanuję - napisała.

Sara Boruc Instagram/mannei_is_her_name

Podobają się wam projekty Sary Boruc?

