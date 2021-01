Od kilku dni Marcin Tyszka publikuje na Instagramie zdjęcia z jego prywatnego archiwum. Pokazał już autoportret z 2005 roku, który wykonał podczas swojej pierwszej sesji dla magazynu "Vogue" w Portugalii. Pod innym zdjęciem wyznał, że pracuje obecnie nad dużym projektem i spędza po 12 godzin dziennie przed komputerem, to dlatego nie dzieli się żadnymi nowymi zdjęciami, a udostępnia jedynie te archiwalne.

REKLAMA

Przyjaźń Steczkowskiej i Dody kwitnie? Justyna pokazała nagrania, na których pozują w tych samych strojach kąpielowych

Krupa, Tyszka, Steczkowska i Woliński na zdjęciu sprzed 10 lat: Zdjęcie prawie jak ze studniówki

Tym razem opublikował na Instagramie wiele zdjęć z czasów młodości. Na kilku z nich widać jego samego, dopiero rozpoczynającego przygodę z fotografią i show-biznesem. Zdecydowana większość to jednak fotki z kolegami i koleżankami z branży. Juror "Top Model" pochwalił się zdjęciem z Małgorzatą Sochą wykonanym na balu przebierańców zorganizowanym przez Joannę Przetakiewicz. Wrzucił też fotkę z "mistrzynią kubańskich wygibasów" - Magdą Gessler, ale to właśnie zdjęcie z Joanną Krupą, Justyną Steczkowską i Dawidem Wolińskim wywołało największe poruszenie wśród fanów. Koledzy i koleżanki z branży zapozowali do niego na Balu Nocy Letniej organizowanym przez Fundację TVN. Impreza była bardzo oficjalna, na co wskazują stroje gwiazd. Krupa i Steczkowska miały na sobie sukienki, a jurorzy "Top Model" garnitury i muchy.

Zawsze najgorętszy stolik. Nasze panie niezmiennie piękne... Panowie teraz trochę lepiej wyglądają, mimo że 10 lat minęło... Bal Nocy Letniej Fundacji TVN - napisał pod zdjęciem.

Nie da się ukryć, że faktycznie gwiazdy w ogóle się nie zmieniły. Metamorfozę przeszła jedynie Justyna Steczkowska, która zrezygnowała z grzywki.

Mama Marcina Tyszki to gwiazda na Instagramie. Ma 81 lat i wyznacza modowe trendy

Internauci zachwycili się fotografią.

Zdjęcie prawie jak ze studniówki.

Jak z winem!

Zdjęcie na casting do "Top Model", a zamiast wygrać zostali jurorami - pisali internauci.

No i mieli trochę racji...