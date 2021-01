"Finał z głową" - to hasło tegorocznej, 29. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał zaplanowany jest na 31 stycznia 2021 roku, dlatego też Plotek wraz z Gazetą.pl pragnie wesprzeć fundację Jurka Owsiaka. Już teraz licytować możecie zakupy i lunch z Joanną Przetakiewicz!

Zobacz wideo Joanna Przetakiewicz wspiera WOŚP

Joanna Przetakiewicz wspiera akcję Gazety.pl i WOŚP. Wylicytuj zakupy w La Manii i La Manii Home oraz lunch z gwiazdą

To nie pierwszy raz, kiedy Joanna Przetakiewicz włączą się w charytatywną akcję. Z wielkim entuzjazmem zareagowała na propozycję, by razem z Gazetą.pl wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku gwiazda zaprasza zwycięzcę na zakupy do swojego flagowego butiku La Manii i La Manii Home w Warszawie. Po udanym "shoppingu" będzie czas na rozmowę przy kawie, ciasteczku albo wykwintnym obiedzie w hotelu Raffles.

Licytuj TUTAJ!

Joanna Przetakiewicz

Joanna Przetakiewicz to dyrektor kreatywna La Manii oraz La Mania Home. Gwiazda ceni sobie klasyczny styl, bazując na podstawowych kolorach - czerni i bieli. Często przytacza słowa Karla Lagerfelda, który powtarzał, że "jeśli wejdziesz raz w black and white, to nigdy nie wyjdziesz. Bo nie ma nic lepszego!”. Odzieżowa marka gwiazdy istnieje na rynku już od ponad 10 lat. U Joanny Przetakiewicz można zaopatrzyć się także w dodatku do domu.

W dobie pandemii dom stał się nie tylko naszym gniazdkiem do życia, ale spełnia również funkcję reprezentacyjną. Restauracje, kina i teatry są zamknięte, ludzie spotykają się w swoich domach, które zaczęli zmieniać, remontować, dekorować. W kolekcji La Manii Home zawsze będzie przeważać czerń i biel, jednak nie zapominamy o kolorach. Aktualnie szerzymy hasło "Made with love", bo jesteśmy firmą rodzinną. My tworzymy firmę z pasji. Lubię mówić o emocjach, uczuciach, bo uważam, że mówi się o tym za mało.

