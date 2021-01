Marietta Witkowska jest zwyciężczynią pierwszej edycji programu "Hotel Paradise". Dziewczyna jeszcze podczas udziału w miłosnym show otwarcie mówiła o tym, że pieniądze z wygranej przeznaczyłaby na operację nosa (co też zrobiła). Ponadto bardzo lubi zabiegi odmładzające i zmiany. Ma za sobą powiększenie ust, liposukcję, a ostatnio zrzuciła 10 kilogramów. Na swoim Instagramie opowiedziała, jak to zrobiła.

"Hotel Paradise". Marietta w ciągu kilku miesięcy poddała się licznym zabiegom

Marietta z "Hotelu Paradise" sporo schudła

Marietta po powrocie do Polski z Bali po zakończeniu nagrań do programu postanowiła popracować nad sylwetką, czego konsekwencją są zrzucone kilogramy. Celebrytka straciła ich około 10, z czego jest bardzo dumna. Jak to zrobiła?

Jem 1500 kcal dziennie i dla mnie jest to naprawdę wystarczające. W ciągu dnia piję jeszcze kawę - powiedziała.

Ponadto zdradziła, że niewiele brakuje jej do "wymarzonej piątki z przodu".

Niestety jeszcze jej nie mam, ale już naprawdę brakuje troszeczkę. Myślę, że po tym 10-dniowym trzymaniu diety w 100 procentach, może już być 5 z przodu na wadze.

Marietta także zaznaczyła, że widoczne efekty odchudzania to dieta i zmiana stylu życia, a nie żaden zabieg.

Naprawdę widzę efekty tego odchudzania. Wiem, że dużo osób może mi zarzucić, że to liposukcja, bo usunęłam sobie ten tłuszcz z brzucha i też się tego wcale nie wstydzę. Ale jednak z buzi, ramion, rąk sobie nie usunęłam, więc to są efekty odchudzania - napisała kilka tygodniu temu Marietta.

Jak widzimy, Marietta mimo młodego wieku (ma 25 lat) nie boi się ani zmian, ani żadnych zabiegów.