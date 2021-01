Viki Gabor zaczęła być znana szerszej publiczności za sprawą występów w programie "The Voice Kids". Następnie wzięła udział w eliminacyjnym odcinku "Szansy na sukces", którego wygrana gwarantowała występ na Eurowizji Junior w 2019 roku. Ostatecznie młoda piosenkarka zwyciężyła w konkursie i od tego czasu stale utrzymuje się na topie, a jej zarobki rosną.

Viki Gabor pokazała się bez grzywki. Wokalistka zaskoczyła nowym wizerunkiem

Viki Gabor szczere o tym, na co wydaje pieniądze

Młoda wokalistka w rozmowie z portalem JastrząbPost wyznała, na co wydaje zarobione pieniądze. Jej odpowiedź może zaskoczyć:

Kupuję pluszaki, dużo jedzenia, bo kocham jeść. Przeważnie jem sushi - powiedziała.

Zapytana o to, czy z kolei pamięta, co kupiła za pierwsze zarobione pieniądze, odpowiedziała, że nie przywiązuje wagi do takich rzeczy.

Ile zarabia Viki Gabor?

Trzeba przyznać, że Viki ma za sobą naprawdę sporą listę estradowych doświadczeń jak na 13-latkę. Jeszcze dwa lata temu nie była szczególnie rozpoznawalna w Polsce, a teraz ma rzeszę oddanych fanów.

Największy wpływ na stan konta Gabor mają kampanie reklamowe. Młoda wokalistka wzięła udział w m.in. reklamie telefonów komórkowych, zabawek i marki odzieżowej. Ponadto za reklamę na Instagramie i sponsorowany post może zarobić nawet do 50 tysięcy złotych (ceny zostały przeanalizowane przez portal SE.pl). To jednak nie koniec jej źródeł dochodu. Należy pamiętać, że Viki Gabor dochód czerpie także z koncertów i śpiewania piosenek. Za występ zarobia od 10 do 20 tysięcy złotych.

Przy takich zarobkach, młoda wokalistka może liczyć na dochód 600 tysięcy złotych w skali roku. Wprawdzie zmienił się on przez pandemię koronawirusa i odwołane wydarzenia, ale mimo to Viki nie może narzekać.