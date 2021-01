Księżna Kate odświeżyła fryzurę. Przyciemniła kolor, podcięła końcówki i wyprostowała włosy

Księżna Kate przez lata spędzone na brytyjskim dworze zdążyła wyrobić swój własny styl, dzięki czemu uchodzi już za ikonę mody. Żona księcia Williama świetnie łączy klasę z minimalizmem, z drugiej strony często zarzuca się jej, że ubiera się nieco zbyt poważnie jak na swój wiek. W każdym razie stylizacje księżnej niezmiennie budzą rozmaite emocje wśród internautów, których interesują również fryzury, jakie prezentuje na swojej głowie przyszła królowa. Tym razem księżna Kate zaskoczyła swoich zwolenników, bowiem pokazała się w zupełnie innej odsłonie. Takie metamorfozy to u niej rzadkość.

Księżna Kate zmieniła fryzurę

Księżna Kate niezbyt często eksperymentuje z fryzurami. Jako członkini rodziny królewskiej musi stosować się do pewnych ograniczeń wynikających z królewskiego protokołu. Zazwyczaj prezentuje się kokach lub lekko pofalowanych włosach. Jeśli chodzi o kolor, to od lat była wierna jednemu. Tym razem księżna Kate nieźle nas zaskoczyła, ponieważ pokazała się w nieznanej nam do tej pory odsłonie.

Kilka dni temu księżna Kate rozmawiała online z pielęgniarkami z University Hospitals Coventry i Warwickshire NHS Trust. Poruszyła temat pandemii, a także dlaczego, zawód pielęgniarki jest tak ważny. Uwagę internautów zwróciła nowa fryzura księżnej. Ta nie tylko przyciemniła kolor włosów, ale także je wyprostowała i nieco skróciła.

Jak podoba wam się w tej nowej wersji? Zmiana na lepsze?

