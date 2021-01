W środę w Waszyngtonie odbyło się zaprzysiężenie Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wśród gości zabrakło Donalda i Melanii Trump, którzy tuż przed uroczystością udali się na Florydę. Ze względu na koronawirusa oraz zamieszki w USA uroczystość była skromna i obeszła się bez parady oraz balu. Dla wielu kobiet, Hindusów oraz Afroamerykanów był to na pewno wielki dzień ze względu na zaprzysiężenie nowej wiceprezydentki - Kamali Harris.

Kamala Harris podczas inauguracji została pierwszą kobietą na stanowisku wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo jest też pierwszą osobą, która pełni ten urząd i ma jednocześnie południowoazjatyckie i afroamerykańskie korzenie, chociaż wielokrotnie nazywała siebie "dumną Amerykanką". Ze względu na pochodzenie oraz zainteresowanie prawami kobiet i wykluczeniem czarnoskórych, kandydatka zyskała sympatię wyborców.

Harris na zaprzysiężeniu wystąpiła w fioletowej sukience i płaszczu w trochę ciemniejszym odcieniu, zaprojektowanym przez Christophera Johna Rogersa. Do tego dobrała perły od Wilfredo Rosado. Internauci szybko dostrzegli, że jej stylizacja łudząco przypominała strój, który miała na sobie Lisa w jednym z odcinków "Simpsonów". Co ciekawe odcinek pochodzi z 2000 roku i nosi tytuł "Bart to the future". Pojawia się w nim dorosła Lisa ubrana w fioletową marynarkę oraz perły, która zostaje widzom przedstawiona jako przyszła prezydentka Stanów Zjednoczonych. Internauci żartują ze stylizacji Harris:

Kamala Harris tak naprawdę jest Lisą Simpson i jestem za!

Naprawdę chcę wierzyć, że Kamala Harris wybrała swoją stylizację wczoraj jako subtelny ukłon w stronę Lisy Simpson. Tak, to moja wersja i się jej trzymam! - pisali na Twitterze.

Co więcej, fani serialu przypominają, że było już wiele takich sytuacji, w których "Simpsonowie" przewidzieli przyszłość, szczególnie prezydenturę Trumpa. Przypadek?