Andrzej Piaseczny z okazji pięćdziesiątych urodzin zdecydował się na realizację wyjątkowego projektu. Wokalista wydaje płytę "50/50", a do przedsięwzięcia zaprosił wielu znanych muzyków. Na Instagramie oficjalnie ogłosił, że do tego zaszczytnego grona dołącza również Majka Jeżowska. Wykonawczyni piosenek dla dzieci jest autorką części utworów, które pojawią się na jubileuszowym krążku Piaska. Przypomnijmy, że Jeżowska jakiś czas temu towarzyszyła Andrzejowi podczas jego słynnej imprezy urodzinowej, dlatego w najnowszym wpisie artysty nie zabrakło nawiązań do wydarzeń z tamtej nocy.

Andrzej Piaseczny wspomina urodzinową imprezę

Urodzinowy "skandal", który Nergal nazwał "g***oburzą w szklance wody", nie traci na swojej sile. Świadczy o tym chociażby fakt, że co jakiś czas w mediach pojawiają się różne odniesienia do toastu wzniesionego podczas imprezy Andrzeja Piasecznego. Sam solenizant zabrał już głos w tej sprawie - przyznał, że nagranie nie powinno ujrzeć światła dziennego; wytłumaczył, że prywatne okoliczności i towarzystwo znajomych sprzyjały wyrażaniu własnego zdania za pomocą przekleństw i zapewnił, że taka sytuacja już nigdy się nie powtórzy.

Na szczęście wokalista w tej całej medialnej aferze znalazł miejsce na odrobinę humoru. Nazwał siebie "niegrzecznym Andrzejem" i z dystansem publikuje kolejne posty w social mediach. Tym razem dodał zdjęcie z obecną na wspomnianej imprezie Majką Jeżowską. Zaprzyjaźniona z nim wokalistka bierze udział w najnowszym projekcie muzycznym Piaska.

W galerii twórców i twórczyń piosenek na płytę 50/50 dzisiaj @majka_jezowska_. Spieszę poinformować mających nadzieję, że wprawdzie to nie będzie jednak piosenka z urodzin, ale gwarantuję, że będzie bardzo, ale to bardzo interesująca. Najpiękniej dziękuję, Majeczko! - zażartował artysta.

Internauci zgodnie stwierdzili, że czekają na owocne efekty współpracy Piasecznego i Jeżowskiej.

