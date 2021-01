Joanna Przetakiewicz należy do grona gwiazd, które lubią zaskakiwać i których ruchy trudno przewidzieć. Kiedy wszyscy spodziewali się jej hucznego ślubu za granicą, ona po cichutku wyszła za mąż w Warszawie i dopiero kilka dni po złożeniu przysięgi udała się z bliskimi do słonecznej Grecji na wielkie świętowanie. Co więcej, Joasia wyszła za Rinke pod koniec września, a pierścionek zaręczynowy włożyła dopiero... w grudniu!

Ostatnio Joanna zaskoczyła fanów wyznaniem o swoich szkolnych przygodach. Choć dziś jest bizneswoman o gołębim sercu i mało kto podejrzewałby ją o wagarowanie, okazało się, że Przetakiewicz była niezłym ziółkiem i musiała powtarzać klasę.

Joanna Przetakiewicz pokazała zdjęcie ślubnej kreacji, ale to jej mama skradła uwagę fanów

Do tej pory Joanna Przetakiewicz dzieliła się jedynie zdjęciami z greckiego przyjęcia. Dopiero teraz z okazji Dnia Babci podzieliła się fotografią ze ślubu w Warszawie, do której pozuje ze świeżo upieczonym mężem i mamą.

Dziś jest dzień BABCI. Moja mamuniu kochana! Bez Ciebie nie wiem jak dałabym radę wychować trzech synów, których jesteś najukochańszą babcią. Codziennie latami przyjeżdżałaś do mnie rano, żebym mogła iść na uczelnie albo do pracy. Dzięki Tobie mogłam osiągnąć tak wiele, bez strachu o moje dzieci. Wiedziałam, że są w najlepszych rękach, kiedy nie mogłam być w domu. Dziś wszyscy będziemy Ci dziękować i składać życzenia - czytamy we wzruszającym wpisie, który Joasia zamieściła pod fotką.

Fani licznie skomentowali post:

Piękne życzenia i piękna mama

Piękna ta Pani mama

Taka mamunia to skarb - czytamy.

Zobaczcie zdjęcie.