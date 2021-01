Edyta Pazura jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie publikuje zdjęcia, na których pokazuje, jak wygląda jej dzień, chwali się stylowymi wnętrzami czy rodzinnymi kadrami. Blogerka nie ma oporów, by pokazywać też kadry, na których prezentuje się naturalnie - bez makijażu. Tak było też i tym razem.

REKLAMA

Zobacz wideo Edyta Pazura opowiedziała o dziennym planerze. W ten sposób uczy dzieci odpowiedzialności

Pazura obchodzi 33. urodziny. Cezary zrobił jej niespodziankę. Zdjęcie jak kadr z filmu

Edyta Pazura w wersji naturalnej

Ten "problem" zna niemal każda posiadaczka i każdy posiadacz naturalnych blond włosów - jasna oprawa oczu. Zdarza się, że brwi i rzęsy blondynek i blondynów są równie jasne, co ich włosy. I choć wygląda to bardzo naturalnie, to jednak wiele osób (zwłaszcza kobiet), decyduje się je przyciemniać. Oprawa oka bardzo wpływa na wygląd twarzy i sprawia, że rysy stają się bardziej wyraziste. Wie to również Edyta Pazura, która sama przyznała na swoim InstStories, że myśli o położeniu henny (domyślamy się, że na brwi i rzęsy, nie na włosy), czyli barwnika roślinnego, który produkuje się z liści i pędów rośliny zwanej lawsonią bezbronną.

Czas zrobić sobie hennę - napisała na jednym ze zdjęć na InstaStories.

Edyta Pazura bez makijażu Fot. edyta_pazura/Instagram

Tym samym mama trójki dzieci pochwaliła się, jak prezentuje się bez makijażu. Trzeba przyznać, że w takiej naturalnej wersji wygląda bardzo dziewczęco. Widać też, że Pazura spędzając czas w domu, stawia na wygodę i wybiera luźne dresy.

ZOBACZ TEŻ: Tak Marina wygląda tuż po przebudzeniu. Pokazała się bez makijażu i z nieuczesanymi włosami

POLECAMY: Agnieszka Woźniak-Starak pozuje w "leniwą niedzielę" bez makijażu. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół: Piękne te piegi