Polskie gwiazdy już od samego rana świętują Dzień Babci. Wyjątkowym nagraniem pochwaliła się między innymi Lara Gessler, która szczerze przyznała, że nie sądziła, że kiedykolwiek zobaczy swoją mamę w takim wydaniu. Publiczne życzenia postanowił złożyć również Maciej Dowbor, ale nie swojej mamie, tylko... żonie. Przy okazji udostępnił przerobioną fotkę, na której znane małżeństwo wygląda na nieco starsze niż jest obecnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niektóre ich żarty nie są odbierane pozytywnie

Bernie Sanders skradł show podczas inauguracji Bidena. Te memy są hitem!

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor na zdjęciu... jako babcia i dziadek. "Aby nasze córki zbyt wcześnie nie zrobiły nas dziadkami"

Maciej Dowbor po raz kolejny chciał rozśmieszyć swoich obserwatorów. Opublikował zdjęcie, na którym pozuje ze swoją żoną. Jednak nie jest to zwykłe selfie. Para została na nim postarzona o wiele lat. I tak na ich twarzach pojawiły się widoczne zmarszczki, a sam Dowbor osiwiał.

Co ciekawe, w treści wpisu nie nawiązał do swojej mamy, Katarzyny Dowbor, która jest przecież babcią jego dzieci. Złożył za to życzenia swojej żonie. Życzył jej, by prędko nie została prawdziwą babcią.

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka życzę mojej małżonce, aby nasze córki zbyt wcześnie nie zburzyły nam idyllicznej przyszłości i nie zrobiły nas dziadkami. Bo ja jednak na emeryturze mam zamiar układać pasjanse i grać w bingo, a nie latać za wnukami. A tak na serio wszystkiego najlepszego dla wszystkich Babć i Dziadków! - czytamy w opisie.

Internauci żywo zareagowali na "stare" małżeństwo.

Nowa fryzura dodała panu lat.

Tu wyglądacie na super babcię i dziadka.

Świetnie wyglądacie - zachwycali się.

Joanna Koroniewska dodała komentarz, w którym straszy, że za to zdjęcie "zaraz coś wykombinuje". Wyszło zabawnie?

Edyta Górniak śpiewem żegna Melanię Trump. Internauci: Nie mieszaj się w politykę