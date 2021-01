Jedna z uczestniczek Miss Generation w rozmowie z WP Kobieta opowiedziała, jak zapamiętała wieczór, podczas którego w hotelu pod Łukowem rzekomo miało dość do gwałtu. Według relacji Piotra Krysiaka miał się go dopuścić "gwiazdor TVP". Jarosław Jakimowicz wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że nie zgwałcił. Teraz, w rozmowie z nami, odnosi się do słów informatorki WP.

