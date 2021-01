Edyta Górniak to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w Polsce. Publiczność pokochała ją za wielki talent i niezwykłą wrażliwość muzyczną, jednak ta bańka powoli zaczyna pękać. Artystka częściej niż muzyką zajmuje się polityką, ezoteryką i teoriami spiskowymi.

Edyta Górniak żegna Melanię Trump

Edyta Górniak swoje poglądy polityczne wyjawiła już jakiś czas temu. Podczas wyborów w Stanach Zjednoczonych i przegranej Donalda Trumpa jeszcze głośniej mówiła o poparciu dla miliardera. Zdecydowała się nawet skomentować jego post na Twitterze, gdzie napisała "How can I help you?" ("Jak mogę ci pomóc?"). Na tym jednak się nie zakończyło.

Edyta Górniak ponownie zabrała głos w sprawie COVID-u. Takich słów nie spodziewali się nawet fani

Edyta Górniak postanowiła opublikować post, w którym wykonuje utwór Lady Gagi "I'll never love again", by pożegnać ustępująca ze stanowiska pierwszą damę Melanię Trump. Edyta oznaczyła też jej profil i wstawiła emotikonę serca.

Jednak to nie utwór a komentarze zamieszczone pod postem wzbudziły najwięcej emocji. Wielu internautów, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa, odniosło się do sytuacji politycznej po drugiej stronie oceanu.

Dziś media piszą, że skończyła się era chaosu. Jestem ciekawy, czy za dwa lata powiemy to samo o sytuacji w USA - napisał jeden z internautów.

Czas odpowie na wszystkie pytanie - odpowiedziała mu Edyta.

Zło nie może wygrać - dodała inna.

Bądźmy cierpliwi - odpowiedziała jej artystka.

Nie wszystkim jednak spodobało się takie podejście artystki do tematu.

Szkoda, że miesza się Pani w politykę! Proszę nagrywać muzykę, zamiast wprowadzać na swój profil politykę. Polityka z prawa czy lewa zawsze dzieliła i będzie dzielić ludzi. Tutaj tego nie potrzebujemy!

Również i na ten zarzut Edyta Górniak miała gotową odpowiedź. Tym razem pozwoliła sobie na nieco więcej szczerości:

Nie znam się na polityce. Zauważam Historię. To różnica. Jeśli nie chcesz czytać o podziałach, to bądź przykładem tolerancji. A jeśli to dla Ciebie za duży wysiłek, change your channel - odpowiedziała.

Coraz więcej sławnych i znanych osób wypowiada się na tematy polityczne i szerzy swoje poglądy. Jest to niebezpieczne w przypadku, gdy powielają informacje nieprawdziwe - a taką jest twierdzenie, że wybory w USA zostały sfałszowane.