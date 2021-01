Jennifer Lopez cała na biało na inauguracji Joe Bidena. To ona lśniła najbardziej

Inauguracja Joe Bidena to temat numer jeden w Stanach Zjednoczonych. Na uroczystości zaprzysiężenia 46. prezydenta USA pojawili się między innymi Michelle Obama i Barack Obama. Nowa pierwsza dama zadała szyku błękitną stylizacją, a szczególną uwagę fotoreporterów przykuła Lady Gaga. Wokalistka, która zaśpiewała hymn narodowy "The Star-Spangled Banner", miała na sobie pokaźnych rozmiarów czarno-czerwoną suknię i wianek na głowie.

Lady Gaga zaśpiewała hymn na zaprzysiężeniu Joe Bidena. Wokalistka postawiła na ekstrawagancką kreację

Jennifer Lopez na inauguracji Joe Bidena

Na wydarzeniu pojawiła się także Jennifer Lopez. Wokalistka podczas oficjalnej inauguracji zaśpiewała piosenkę "This Land is Your Land" - słynny amerykański folkowy song napisany przez Woody'ego Guthriego w 1940 roku. Piosenkarka była ubrana cała na biało, a włosy związała w kucyk. Koszulę z żabotem i jasny płaszcz dopełniły pokaźnych rozmiarów kolczyki oraz buty na wysokiej platformie.

Lopez podobno była zestresowana występem na zaprzysiężeniu prezydenta. O wszystkim opowiedział zagranicznej prasie jej partner, Alex Rodriguez:

Co ciekawe, ona najbardziej denerwuje się z powodu odpowiedzialności. Chce bardziej niż czegokolwiek, podobnie jak my wszyscy, zbliżać ludzi, inspirować. Muzyka i sport robią to lepiej niż cokolwiek innego. Tyle błogosławieństw; pomyśleć, że w ciągu 12 miesięcy wystąpiła na Super Bowl, Sylwestrze, a teraz na inauguracji - to niewiarygodne. Ma w planach coś naprawdę fajnego. Będziecie zaskoczeni. Spodoba wam się - przyznał w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Jennifer Lopez East News

Trzeba przyznać, że mimo nerwów Jennifer Lopez wypadła naprawdę dobrze. Więcej zdjęć w galerii.