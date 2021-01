Melania Trump i Donald Trump opuszczają Biały Dom. Pierwsza dama w czarnej stylizacji i okularach

Zaprzysiężenie Joe Bidena na urząd prezydenta to dla Amerykanów okazja do świętowania. Podczas wydarzenia mają wystąpić wielkie gwiazdy muzyki takie jak: Jennifer Lopez, Lady Gaga czy Demi Lovato. Ten symboliczny dzień jest równie ważny dla Donalda Trumpa i Melanii Trump, którzy oficjalnie przestaną pełnić funkcję pary prezydenckiej USA. W sieci pojawiły się już pierwsze zdjęcia, gdy ci opuszczają Biały Dom.

Donald Trump i Melania Trump opuszczają Biały Dom

Donald Trump razem ze swoją żoną wyszedł z Białego Domu po godzinie 14 czasu polskiego. Melania miała na sobie czarną stylizację z asymetrycznym zapięciem, do której dobrała wysokie szpilki oraz czarną torebkę. Nie zdecydowała się na kreację w kolorach amerykańskiej flagi, tak jak robiły to poprzednie Pierwsze Damy. 45. Prezydent Stanów Zjednoczony przemówił do zgromadzonych przed Białym Domem dziennikarzy i reporterów, a następnie razem z żoną wsiadł do helikoptera, który czekał na nich na trawniku:

Moja prezydentura była znakomita pod każdym względem. Mówię wam "do widzenia", ale mam nadzieję, że to nie będzie długie pożegnanie. Jeszcze się zobaczymy - powiedział do zgromadzonych przed siedzibą prezydentów USA.

Pierwsza dama również zabrała głos i podziękowała za lata spędzone w Białym Domu:

Bycie waszą pierwszą damą było wielkim honorem. Dziękuję za waszą miłość i wasze wsparcie. Niech Bóg wam błogosławi, niech Bóg błogosławi waszym rodzinom i całej Ameryce.

Przypomnijmy, że ostatnie dni prezydentury Donalda Trumpa minęły w napiętej atmosferze. Zamieszki na Kapitolu, w którym zginęło pięć osób, poruszyły amerykańską opinią publiczną. Część współpracowników Trumpów była zszokowana protestami pod siedzibą Kongresu USA i złożyła rezygnacje. Z pracy odeszła między innymi jedna z najbliższych współpracowniczek Melanii Trump, szefowa personelu pierwszej damy, Stephanie Grisham.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z ostatniego wstąpienia Donalda i Melanii Trumpów jako prezydenckiej pary.