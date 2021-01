Blanka Lipińska zaczęła spotykać się z Baronem na początku ubiegłego roku. Początkowa para starała się ukrywać swoją relację przed mediami, jednak nie wytrwali zbyt długo w swoim postanowieniu. Gdy tylko pochwalili się związkiem w mediach społecznościowych, regularnie relacjonowali rodzinną sielankę na Instagramie. Niestety ta nie przetrwała nawet dość krótkiej próby czasu. Blanka rozstała się z Baronem po kilku miesiącach. Jak udało nam się dowiedzieć, autorka "365 dni" bardzo zaangażowała się w związek, w przeciwieństwie do Alka, który traktował ich związek nieco luźniej. Ku zaskoczeniu wielu, Blanka wciąż ma dobry kontakt z Baronem, a jej najnowszy wpis na Instagramie jest najlepszym tego dowodem.

Lipińska odpoczywa na prywatnej wyspie na Malediwach. Luksusy to mało powiedziane

Blanka Lipińska rozpływa się nad Baronem podczas wakacji na Malediwach

Blanka Lipińska kilkanaście dni temu wybrała się na luksusowe wakacje na Malediwy. Na Instagramie pokazuje fanom udogodnienia luksusowego hotelu, w którym się zatrzymała, a także zdarza jej się również pouczać inne gwiazdy, co do wykorzystywania rozgwiazd do robienia sobie zdjęć.

Blanka Lipińska wbija szpilę Julii Wieniawie? "Tak jak niektórzy wyciągają rozgwiazdy, żeby zrobić zdjęcie"

Co ciekawe, jednego dnia na Instastory zamieściła nagranie z Baronem w roli głównej. Możemy na nim zobaczyć, jak gitarzysta Afromental gra na woku. Filmik bardzo rozczulił Lipińską, o czym dała znać w opisie.

Niezmiennie uwielbiam. I wam też polecam kliknąć post Barona i odpłynąć na chwilkę - napisała.

Blanka Lipińśka, Baron instagram.com@blanka_lipinska

Myślicie, że dadzą sobie jeszcze kolejną szansę? Dajcie znać w komentarzach.

