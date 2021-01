Rene z "'Allo, 'Allo!" na planie musiał ukrywać swoją orientację seksualną. "Całe jego ciało się ode mnie odsuwało"

Gorden Kaye swoją sławę zawdzięcza roli René Artoisa w "'Allo, 'Allo!". Rozbawiał widzów jako właściciel kawiarni, który współpracował jednocześnie z aliantami i Niemcami oraz ukrywał romans z kelnerkami przed żoną. Prywatnie aktor nie akceptował siebie, miał kompleksy związane z nadwagą i orientacją seksualną.

REKLAMA

Gorden Kaye nie radził sobie z problemami

Gorden Kaye znany z "'Allo, 'Allo!" urodził się 7 kwietnia 1941 w Huddersfield w Wielkiej Brytanii jako syn inżyniera z lokalnej fabryki traktorów. Nie poszedł na studia, zamiast tego po szkole średniej podejmował się różnych dorywczych prac (był np. prezenterem szpitalnego radiowęzła). Karierę aktorską rozpoczął w latach 60. od drobnych ról w słuchowiskach i przedstawieniach teatralnych.

Żona Elliota Page'a komentuje jego coming out: Życie jest darem samo w sobie

Prawdziwą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Rene Artois. Pojawił się we wszystkich 84. odcinkach. Gorden Kaye zagrał go również w wersji teatralnej "'Allo, 'Allo!" oraz w "Powrocie 'Allo, 'Allo!".

Francesca Gonshaw, Gorden Kaye, Vicki Michelle Allo Allo

Jego prywatne życie było pełne wątpliwości związanych z niską samooceną. W wydanej w 1989 roku autobiografii "Rene i ja: swego rodzaju autobiografia", Kaye wyjawił, że zmagał się z nieśmiałością oraz nadwagą. Pisał, że w młodości kwestionował swoją seksualność. W 1988 roku przyznał, że jest gejem. Do wyznania zmusiła go presja brytyjskich tabloidów. Dopiero po latach Vicki Michelle, wcielająca się w rolę jego kochanki Yvette, zdradziła mediom, że intymne sceny, np. pocałunków, były dla obojga bardzo krępujące. Kaye próbował podchodzić do nich profesjonalnie, ale zdradzało go samo jego ciało:

Był gejem w czasach, kiedy nie mówiło się o tym i nie było z tego dumnym. Kiedy więc musieliśmy się zatapiać w uścisku - a to działo się w każdym odcinku - naprawdę musiałam się napracować. To było jakby jego całe ciało samo mnie odpychało, odsuwał się ode mnie. Tak naprawdę musiałam wszystko naokoło tej sceny zbudować sama - wspominała Vicki Michelle w rozmowie z Mirror.co.uk.

Pamiętacie uroczego chłopca z "Listów do M. 3", który skradł serca widzów? Dziś trudno go rozpoznać

Rok po wydaniu książki Kaye miał groźny wypadek samochodowy, z którego cudem uszedł z życiem. Aktor w czasie śnieżycy uderzył w tablicę reklamową, a drewniany słup wbił mu się w głowę. Konieczna była operacja ratująca życie i początkowo lekarze wręcz nie dawali mu wielkich szans. Miał później problemy z pamięcią, odwiedzający go jego agent wspominał później, że wyświetlał mu odcinki przygód René i spółki, aby mógł sobie przypomnieć, kim jest. Na szczęście dzięki umiejętnościom lekarzy wrócił do pełnej sprawności, ale bliznę widać nawet na jego czole w późniejszych odcinkach serialu.

Pod koniec życia cierpiał na demencję. W chorobie wspierała go też druga kelnerka z kawiarni, Sue Hodges, niewielka Mimi. Gorden Kaye zmarł 23 stycznia 2017 roku w domu opieki w Knaresborough. Miał 75 lat. Oddał w spadku swój majątek przyjaciołom, rodzinie i kilku organizacjom charytatywnym

Zobacz też: Bruce Willis wyrzucony z apteki. Wszedł bez maseczki, teraz przeprasza