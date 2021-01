Mateusz Damięcki wraz z żoną Pauliną Andrzejewską dość oszczędnie relacjonują swoje prywatne życie w mediach. Zdarza im się jednak od czasu do czasu podzielić się z internautami rodzinną fotką, czy pochwalić się jakąś radosną nowiną, jak to było podczas świąt Bożego Narodzenia, gdy ogłosili, że na świecie pojawił się drugi syn pary. Tym razem aktor ma również powody do świętowania, bowiem minęły właśnie trzy lata od jego ślubu.

REKLAMA

Damięcki pokazał młodszego syna na Instagramie. Internauci składają gratulacje. "Cudo"

Mateusz Damięcki świętuje rocznicę ślubu i zachwyca się żoną

O związku Mateusza Damięckiego było nieco głośniej kilka miesięcy temu, gdy na jego małżonkę spadł niemały hejt dotyczący jej urody. Aktor nie czekał zbyt długo i szybko stanął w obronie swojej ukochanej.

Mateusz Damięcki zabrał głos po hejcie na jego ukochaną. Podziękował za wsparcie

Tym razem Mateusz Damięcki podzielił się z internautami zdjęciem z małżonką, a to z okazji ich trzeciej rocznicy ślubu. Nie obyło się bez garści komplementów w stosunku do żony.

Moja żona jest najlepszą żoną pod słońcem. Nawet w destylarni whiskey się uśmiecha. Dziękuję Ci, skarbie, za każdy wspólny dzień. #3lata Paulina Andrzejewska my love - napisał pod postem.

W komentarzach pod zdjęciem znalazła się cała masa życzeń, a także miłych słów pod adresem pary.

Moja ulubiona para! Dużo szczęścia dla was.

Masz cudowną kobietę u swojego boku, ale to wasza wspólna zasługa, że tak pielęgnujecie tę miłość.

Życzę wam kolejnych pięknych lat razem - pisali pod zdjęciem.

Post skomentowała również żona Mateusza Damięckiego.

Ale cudne zdjęcie!!! Pamiętam Mój Ty!!! - napisała.

My oczywiście również przyłączamy się do życzeń!