Kiedy myślisz, że już nie może być gorzej... Powstaje polska edycja szowinistycznego programu "Beauty and the geek"

Sytuacja kobiet w Polsce jest zła. Kobiety nie tylko zarabiają mniej od mężczyzn, wykonując tę samą pracę, ale też rzadziej są im powierzane wysokie stanowiska. Nierzadko rola kobiety jest sprowadzana do bycia "Matką Polką", czyli rodzenia dzieci i zajmowania się domem. Polki, które wybierają karierę zawodową i nie decydują się na macierzyństwo, są często wyszydzane i przedstawiane jako te niespełnione, którym nie udało się sprostać roli, która została im przypisana głównie przez... mężczyzn.

Co więcej, pod koniec października Trybunał Konstytucyjny zabrał kobietom prawo do decydowania o sobie i swoim ciele. Po tej decyzji setki tysięcy osób wyszły na ulice całego kraju, by protestować. W tym samym czasie, kiedy Polki walczą o równość i podstawowe prawa człowieka, telewizja szykuje program, który pomoże utrwalić krzywdzące od lat stereotypy. I nie, to nie jest żart.

Kobieta ma być pięknym dodatkiem do mężczyzny

Piękna kobieta u boku starszego lub mniej urodziwego mężczyzny? Na pewno jest z nim dla pieniędzy. Ciąża po kilku miesiącach znajomości? Złapała go na dziecko. Kobieta osiąga sukces? Wybiła się na plecach męża. Dobrze wygląda? Na pewno jest głupia. Stać ją na markowe dodatki lub wakacje za granicą? Ma sponsora. Te wszystkie stereotypy możemy przeczytać każdego dnia w komentarzach internautów. Co z tym robią media? Żerują na "klikalności" tematu i produkują format, który dodatkowo je utrwali. Gdzie jest w tym wszystkim społeczna odpowiedzialność mediów? Pewnie tam, gdzie wsadzono sobie jesienią prawa kobiet.

'Beauty and the Geek' EastNews

Od kilku dni w sieci krąży ogłoszenie o castingu do nowego show "Beauty and the Geek" produkowanego przez Endemol Shine Polska:

Jeśli jesteś piękna, wysportowana i żądna przygód, jeśli jesteś geniuszem w swojej dziedzinie, ale jeszcze nie byłeś na randce lub marzysz o pocałunku - czekamy na Ciebie - czytamy.

Niestety, jeśli jesteś kobietą-geniuszem, ale na siłowni ostatni raz byłaś w 2014 roku, kiedy jak Wojtek Sokół "pomyliłaś drzwi na basen", odpadasz w przedbiegach. A jeśli jesteś nie tylko utalentowany i inteligentny, ale także przystojny, również nie masz szans na dostanie się do programu. Show zakłada, że uroda nie idzie w parze z intelektem. Możesz być albo ładny, albo mądry.

"Beauty and the Geek". Cały świat idzie naprzód, a Polska zmierza tam, skąd wszyscy uciekają

"Beauty and the Geek" w wolnym tłumaczeniu to "Piękna i kujon". Tytuł programu, który 16 lat temu był szumnie zapowiadany jako "eksperyment społeczny", miał być swojego rodzaju parodią "Pięknej i Bestii". I okazał się parodią, ale nie baśni, a równości.

Program był prawdopodobnie największa wpadką wizerunkową Ashtona Kutchera, który był jego producentem. Już po pierwszym sezonie "Beauty and the Geek" pojawiały się głosy oburzonych widzów, że show jest szowinistyczne, trąci seksizmem i utrwala krzywdzące stereotypy o kobietach i mężczyznach. Trzy lata później, po pięciu sezonach, kiedy krytyczne komentarze o programie zaczęły przeważać te pozytywne, których było jak na lekarstwo, program zniknął z anteny.

'Beauty and the Geek' EastNews

Oczywiście to stereotypowe myślenie nie jest wycelowane jedynie w kobiety, ale także w mężczyzn. Producenci show zakładają, że "mniej atrakcyjny" mężczyzna - co jest oczywiście kwestią subiektywną - jest nudny, nieatrakcyjny i niepociągający. W skrócie: nie może podobać się kobietom. Trudno o bardziej bezpośrednie pozbawienie pewności siebie, ale o to właśnie chodzi producentom: o zrobienie show ze wstydliwości, kompleksów, nieporadności i braku doświadczenia w relacjach z kobietami. Śmiechom nie było końca.

Trzeba to powiedzieć głośno: przypisywanie stereotypowych cech do płci to seksizm. Tak samo jak zakładanie, że jedna z płci jest gorsza od drugiej. Tak samo jak kategoryzowanie ludzi jako "pięknych" i "brzydkich". Mamy 2021 rok. Walczymy o równość i tolerancję. Walczymy o lepsze jutro. Nie chcemy, by telewizje serwowały nam bezwartościową, krzywdzącą papkę. Nie chcemy podziałów na lepszych i gorszych, którzy będą ze sobą walczyć ku uciesze gawiedzi.

Był już kiedyś "taki jeden", który podzielił Polaków na lepszy i gorszy sort. Dziś widzimy, do czego prowadzi taka "segregacja". A nikt nie chce powtórki z "rozrywki", w dodatku w programie, który ma fundować rozrywkę.