Monika Mrozowska opublikowała pierwszy wpis po porodzie. "Synek mamusi". Gwiazdy gratulują

Monika Mrozowska i jej partner 19 stycznia powitali na świecie syna Lucjana. Znana szerszej publiczności z roli w serialu "Rodzina zastępcza" Mrozowska do tej pory oficjalnie nie pochwaliła się, że jej rodzina się powiększyła. Zrobił to za nią ukochany, publikując zdjęcie syna.

REKLAMA

Monika Mrozowska urodziła! Pokazała zdjęcie dziecka

Teraz jednak i Mrozowska opublikowała swój pierwszy post od czasu porodu. W przeciwieństwie do wielu gwiazd nie pokazała jednak kadru, na którym widać jej pociechę. Autorka książek kulinarnych wróciła za to wspomnieniami do ostatnich momentów z ciąży.

Zobacz wideo Monika Mrozowska podzieliła się treningiem jogi

Monika Mrozowska: Ostatnie zdjęcie w dwupaku

Monika Mrozowska długo nie potwierdzała informacji o tym, że jest w ciąży i spodziewa się czwartego dziecka. Kiedy jednak aktorka pochwaliła się radosną nowiną, chętnie publikowała na Instagramie zdjęcia, na których chwaliła się ciążowymi krągłościami i tym samym dokumentowała, jak zmienia się jej ciało. Mrozowskiej w tych momentach towarzyszyła profesjonalna fotografka - Karolina Synowiec. To również ona zrobiła Mrozowskiej ostatnie zdjęcia, nim gwiazda trafiła na porodówkę.

18.01.2021... ostatnie zdjęcia w dwupaku. Karolina Synowiec dziękuję za piękną dokumentację tej przygody - napisała pod serią opublikowanych zdjęć.

Uwagę zwracają też niektóre hasztagi, które znały się w opisie:

#mamaczwórki, #szczęście, #synekmamusi

Gwiazdy gratulują Monice Mrozowskiej

Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dla młodej mamy. Ciepłe słowa płynęły nie tylko od fanów Mrozowskiej, ale też innych gwiazd.

Gratulacje - pisała Joanna Koroniewska.

Dzielna dziewczyna. Piękna i dobra - zachwycała się Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Piękna - pisała Anita Sokołowska.

Gratulacje złożyły aktorce również Joanna Jabłczyńska oraz Magdalena Steczkowska. My również dołączamy się do tych gratulacji, a szczęśliwym rodzicom i maluchowi życzymy zdrowia i sił.