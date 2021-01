Małgorzata Rozenek pokazuje nagiego Henia na Instagramie. Może mieć to przykre konsekwencje

Polscy celebryci różne mają podejście do ochrony wizerunku swoich dzieci. Niektórzy zasłaniają twarze gwiazdkami i emotikonkami, inni dzieciaki fotografują tylko od strony pleców, jeszcze inni pokazują na publicznych kontach na Instagramie tylko urywki ciała - tu rączkę, tu kawałek nóżki, tam fragment głowy.

Ale jest też druga - nadal bardzo mocna - grupa, która od pierwszych chwil pokazuje absolutnie wszystko. Małgorzata Rozenek właśnie przekroczyła pewną granicę. Kilka godzin temu na Instagramie gwiazdy pojawiło się nagranie znad basenu. I tak naprawdę problemu w ogóle by nie było, gdyby nie to, że mały, półroczny Henio, jest na nim zupełnie nagi, zaś nagranie jest publicznie dostępne i mogą je zobaczyć wszyscy.

Nagi Henio w ramionach Radka Majdana pluska się w basenie

Wiadomo, małe dziecko, meksykański upał, niech pierwszy rzuci kamieniem, kto w lato za dzieciaka nie biegał po plaży bez kostiumu czy gatek. Jednak co innego biegać po plaży prywatnie (najczęściej za typowym polskim parawanem), kiedy nikt tego nie rejestruje (chyba, że do prywatnego domowego albumu), a co innego uwieczniać swoje dziecko na nagraniu, a potem... pokazywać ponad dwóm milionom osób, bo śmiało można oszacować, że właśnie taki zasięg mogą mieć posty i nagrania Małgorzaty Rozenek. Celowo pomijamy tu Radka - to nie on pokazał nagranie na swoim Instagramie.

Nie wiadomo, ile dokładnie osób z prawie 1,5 mln obserwujących Rozenek na Instagramie ogląda potem jej nagrania na InstaStory. Nie wiadomo, ile osób zobaczy to konkretne nagranie, które wciąż jest dostępne. Wiadomo jednak, że granica pomiędzy fajną pamiątką z wakacji a ingerencją w prywatność dziecka została przekroczona.

Eksperci od lat alarmują, że dostęp do mediów społecznościowych jest wybitnie niebezpieczny w przypadku najmłodszych. I nie chodzi tu tylko o to, co dzieci same w internecie mogą zrobić, ale o to, co z nimi zrobią ich najbliżsi. Zjawisko ma już nawet swoją nazwę - to "sharenting", publikowanie wizerunku (zwłaszcza własnych) dzieci w internecie, co może mieć ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi. Henio Majdan jest tylko jednym z bardzo wielu dzieciaków, które za kilkanaście lat mogą na korytarzu szkolnym napotkać swoje nagie zdjęcia z dzieciństwa, które jego mama pokazywała setkom tysięcy ludzi. Tymczasem prawo do prywatności jest tak naprawdę jedyną własnością, jaką maluch posiada w tym momencie - a prawo to właśnie zostało złamane. I to nie przez taką osobę, która z internetem ma do czynienia od niedawna i może nie mieć świadomości, że zdjęcia dziecka, a zwłaszcza zdjęcia nagiego dziecka mogą zostać potem wykorzystane przez ludzi, z którymi nikt nie chciałby mieć nic nigdy do czynienia.

Zanim napiszecie "ale co złego jest w publikowaniu własnego dziecka w internecie", "nie chcesz, to nie oglądaj", "po co w ogóle o tym pisać". Małgorzata Rozenek jest jedną z topowych polskich celebrytek. Jej zasięgi dla zwykłego użytkownika internetu są nieosiągalne. Na Instagramie obserwuje ją tyle ludzi, ile mieszka w dwóch Krakowach (serio, Kraków ma niecałe 800 tysięcy mieszkańców, Małgosia zaraz będzie miała półtora miliona żywo zainteresowanych jej bytem ludzi - a to tylko ci policzeni na Instagramie). Każde jej zdjęcie, każde nagranie, każde zdanie wręcz jest analizowane przez wszystkie polskie portale. Gwarantujemy wam, że nie znajdziecie ani jednej strony głównej żadnego portalu w Polsce, który nie wspominałby o Małgorzacie Rozenek w jakimkolwiek kontekście. Sami to robimy, wiemy, jak to działa. W internecie funkcjonuje od wielu lat i widać, że czuje się w nim jak ryba w wodzie. A przynajmniej tak mogło się wydawać, bo jak widać, czujność może zawieść także w takim najbardziej krytycznym momencie.

Dzielenie się uśmiechami małego Henia, pokazywanie, jak rośnie, śpi, je, bawi się - wszystko to jeszcze jakoś rozumiemy, choć jest to również sprzeczne z zaleceniami ludzi, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Mówi się o tym właściwie od momentu powstania mediów społecznościowych. To wtedy rodzice odkryli, że mogą chwalić się swoim dzieckiem (to naprawdę jest bardziej chwalenie się, niż współ-cieszenie z obserwatorami) i podbudowywać swoje ego. A ludzie pracujący z dziećmi i dbający o ich dobrostan psychiczny, zaczęli bić na alarm. Szybko okazało się, że zupełnie czym innym są zdjęcia do prywatnego albumu rodzinnego, który trzymamy na półce i wyjmujemy raz na rok, a czym innym fotki na Facebooku czy Instagramie. Teraz w dorosłość wchodzą pierwsze dzieci, których prywatność rodzice sprzedali lata temu właśnie na tych serwisach - ich bagażu nie da się porównać z niczym, z czym my musieliśmy dorastać.

Nagie dzieci w internecie? Eksperci biją na alarm

W raporcie "Sharenting i wizerunek dziecka w sieci" z 2020 roku, dostępnym na stronach rządowych, czytamy, że zdecydowana większość nastolatków nie czuje się komfortowo, gdy ich rodzice pokazują nagrania i zdjęcia z nimi w internecie. Prawie połowa tych dzieciaków spotyka się w szkołach z szykanami z tego powodu. Według badań Akademii NASK 7 do 11 proc. polskich nastolatków dotyka cyberbulling. A przecież większość ich rodziców dzieli się "pozytywnymi" rzeczami, nie zaś nagimi zdjęciami swoich dzieci.

Te dane jednoznacznie wskazują, że niemal co dziesiąte dziecko jest dręczone w sieci - czytamy w raporcie NASK, zaś sami rodzice dostarczają "amunicję" internetowym katom.

Skala zjawiska pokazywania życia własnych pociech w internecie jest przerażająca. 75 proc. rodziców na świecie, a w Polsce ponad 40 proc., regularnie dzieli się nim nie tylko ze swoimi przyjaciółmi, ale również z osobami zupełnie im nieznanymi. Rodzice nie potrafią, nie chcą, bądź nie wiedzą nawet, że ich nagrania czy zdjęcia trafiają do o wiele szerszego grona, niż zakładali. Jednak sytuacja ta dotyczy tylko osób prywatnych. Celebryci z życiem prywatnym żegnają się niejako na własne życzenie, jednak czy to również oznacza, że ich dzieci nie mają prawa do prywatności?

Internet nie zapomina nigdy, jeśli będzie istniał nawet w szczątkowej wersji za 100 lat, to nadal da się odnaleźć w nim wszystko, co kiedykolwiek w nim zrobiliśmy. To podstawowa rzecz, o której każdy z nas - nie tylko rodzic - powinien pamiętać, korzystając z sieci. To, co pokażemy w internecie, przestaje być do pewnego stopnia naszą własnością. Możemy bez własnej woli zostać bohaterem memów, przeróbek, kompilacji. I nikt nie zapyta nas o zgodę, wizerunek będzie republikowany bez końca. Co gorsza zdjęcia te mogą trafić do ludzi, których od swoich dzieci najchętniej trzymalibyśmy na odległość setek kilometrów:

Materiały na temat twojego dziecka mogą także zostać bezprawnie wykorzystane w celach majątkowych bądź przestępczych. Eksperci wskazują, że media społecznościowe są bardzo często terenem poszukiwań dla pedofilów, którzy nagminnie pobierają z nich zdjęcia dzieci i handlują nimi na zamkniętych forach internetowych - czytamy w raporcie o wizerunku dzieci w internecie, wydanym w formie poradnika dla rodziców.

Oraz zdanie, które mną, jako matką, wstrząsnęło najbardziej:

Szacuje się, że nawet połowa materiałów gromadzonych przez pedofilów pochodzi z portali społecznościowych.

POŁOWA. MATERIAŁÓW. PEDOFILÓW. Są to oczywiście szacunki, bowiem rejon ten jest absolutnie poza możliwością zbadania, jednak miejmy świadomość, że jako "zwykli ludzie" poruszamy się tylko po czubku internetu, a pod nami jest zawartość wielkości nieskończonej góry lodowej. Jeśli argument z dostarczaniem paliwa dla jednej z najbardziej obrzydliwych zbrodni przeciwko dziecku nie przemawia, to nic nie przemówi.

Publikowanie nagiego wizerunku własnego dziecka jest poza wszelkimi zasadami, panującymi w internecie. To się nie powinno było zdarzyć.

A jednak. W XXI wieku wciąż są bardzo "internetowi" rodzice, dla których takie nagranie jest niewinną zabawą, choć o tego typu publikacjach piszą od lat wszyscy. Dla dobra Henia nie republikujemy dalej tego nagrania, jednak nie wszyscy będą mieli tyle skrupułów.

Jak dbać o wizerunek własnego dziecka w sieci?

Ponieważ nie każdy rodzic jest w stanie powstrzymać się przed publikacją wizerunku swojej pociechy w internecie, istnieje wiele poradników, jak robić to z zachowaniem przynajmniej elementarnej odpowiedzialności:

Zastanów się zanim opublikujesz zdjęcie lub wrzucisz post - czy naprawdę musisz to zrobić, czy to nie zaszkodzi dziecku w przyszłości, czy nie narusza jego prywatności albo godności, czy mu nie zagraża, czy nie zawstydza, czy sam/sama pokazałabyś się w takiej sytuacji, jak chcesz pokazać swoje dziecko? Tu ważna jest adnotacja, którą znajdujemy w wielu poradnikach - jeśli w którymkolwiek momencie przy powyższych kategoriach nasuwa się odpowiedź "NIE", oznacza to, że publikacja takiego zdjęcia nie jest dobrym pomysłem.

