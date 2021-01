"Gwiazda TVP Info" oskarżona o gwałt. Szef TAI: Zdarzenie nie ma związku z TVP

Dziennikarz śledczy Piotr Krysiak opublikował post na Facebooku, w którym zasugerował, że "gwiazdor TVP Info" zgwałcił jedną z uczestniczek Miss Generation, który odbył się w lutym 2020 roku. Choć nie wymienił nazwiska sprawcy, krótko po publikacji postu sprawę skomentował w Onecie i na swoim Instagramie Jarosław Jakimowicz - prezenter jednego z programów TVP Info, po czym zażądał usunięcia postu.

Choć dziennikarz nigdy nie zasugerował, że mógłby to być Jakimowicz, to widzowie i internauci powiązali go ze sprawą gwałtu. Jarosław Jakimowicz pracuje dla TVP i był obecny podczas konkursu. Teraz do sprawy odniósł się Jarosław Olechowski, szef TAI (Telewizyjnej Agencji Informacyjnej).

Szef TAI komentuje zarzuty wobec gwiazdora TVP Info

Jarosław Olechowski sytuację skomentował dla portalu wirtualnemedia.pl. Zaznaczył, że Telewizja Publiczna nie ma z tym nic wspólnego:

Łączenie Telewizji Polskiej z opisaną w internecie historią rzekomego gwałtu jest całkowicie nieuprawnione. Nawet z ww. postu jasno wynika, że przywoływane zdarzenie nie ma związku z produkcją realizowaną przez TVP - stwierdził.

Nie wpłynęły żadne informacje wskazujące na nieobyczajne zachowanie któregokolwiek z prowadzących czy gości programów publicystycznych TVP Info - dodał.

Wiadomo także, że do TVP na ten moment nie zgłosiły się żadne służby specjalne w celu wyjaśnienia. Sprawą zajmuje się obecnie prokuratura w Łukowie pod nadzorem prokuratury w Lublinie.

Podkreślmy jednak jeszcze raz, sam Piotr Krysiak sprawcę gwałtu nazywał w swoim wpisie "gwiazdą publicystyki TVP Info".