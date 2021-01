Majątek Putina jest ogromy. Nawalny pokazał jego rezydencję za 5 miliardów. Prywatne kino, baseny, lodowisko do hokeja

Fundacja Walki z Korupcją, prowadzona przez Aleksieja Nawalnego, opublikowała w sieci kolejny raport dotyczący śledztwa w sprawie prezydenta Rosji - Władimira Putina. W udostępnionym nagraniu możemy przyjrzeć się rezydencji polityka, która jest warta 100 miliardów rubli, co w przeliczeniu na złotówki daje około 5 miliardów.

REKLAMA

Kim są córki Władimira Putina? W sieci pojawiły się zdjęcia Marii i Kateriny

Rezydencja Putina za 5 miliardów

Nad Morzem Czarnym, w kurorcie Gelendżyk mieści się ogromna posiadłość, która należy do prezydenta Rosji. W prawie dwugodzinnym filmiku udostępnionym przez prowadzoną przez Nawalnego funkcję możemy nie tylko dowiedzieć się o wszystkich udogodnieniach pałacu, ale również zobaczyć luksusowe wnętrza. Jak dowiadujemy się z materiału, to najbardziej chroniony obiekt w Rosji i jeden z bardziej chronionych na całym świecie.

Mówili nam, że to niemożliwe. Że to największa tajemnica, najbardziej ochraniany obiekt w Rosji – mówił Aleksiej Nawalny w filmiku.

Władimir Putin rezydencja youtube.com/??????? ?????????

Co znajduje się w środku? W willi pałacu Putina jest prywatne kino, teatr, kasyno, siłownia, pokoje do gier, baseny, lodowisko do hokeja, a także kilkadziesiąt pokoi. W zamieszczonym na YouTubie nagraniu podano też ceny co poniektórych mebli. Luksus to mało powiedziane. Cena jednego małego stolika wynosi ponad 200 tysięcy złotych. Nie tylko sama willa robi wielkie wrażenie, ale również całe jej otoczenie. Wszystko przypomina królestwo.

To jest miasto, a raczej królestwo. Tu są mury nie do pokonania, własny port, ochrona, cerkiew, własne posterunki, strefa wolna od lotów i nawet przejście graniczne. To jest po prostu oddzielne państwo wewnątrz Rosji – czytamy na stronie fundacji Nawalnego.

Nagranie dotyczące śledztwa zobaczysz poniżej, a po więcej zdjęć z willi Putina, zajrzyj do naszej galerii.