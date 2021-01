Kamala Harris zostanie wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych. Jaka jest prywatnie? Nie pozwala mówić na siebie "macocha"

Kamala Harris w środę, 20 stycznia zostanie zaprzysiężona na stanowisko wiceprezydentki Stanów Zjednoczonych. Stanie się to na chwilę przed mianowaniem Joe Bidena. Kim jest kobieta, która jest pierwszą osobą do przejęcia władzy, gdyby prezydent nie mógł ukończyć swojej czteroletniej kadencji?

REKLAMA

Kamala Harris wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych

Kamala Harris jest trzecią kobietą w historii USA, wyznaczoną na kandydatkę na urząd wiceprezydenta. Przed nią były Geraldine Ferraro w 1984 i Sarah Palin w 2008. Różnica jest jednak taka, że Harris nie jest tylko kandydatką, ale faktycznie objęła ten urząd w przeciwieństwie do dwóch poprzednich pań.

Jill Biden szykuje kreację na zaprzysiężenie? Zobaczcie, jak prezentowały się inne pierwsze damy

Sama Kamala ma korzenie hindusko-jamajskie. Jej matka, lekarka i biolożka Shyamala Gopalan, pochodzi z Indii, zaś ojciec Donald jest właśnie Jamajczykiem. Rodzice poznali się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie oboje byli zaangażowani w ruch na rzecz praw obywatelskich. Rozwiedli się, gdy Kamala miała siedem lat. Ta wraz z młodszą siostrą Mayą była wychowywana przez matkę w Berkeley, a w dzieciństwie często towarzyszyła matce w podróżach do Indii.

W młodości studiowała na Uniwersytecie Howarda, gdzie zdobyła dyplom z politologii oraz ekonomii. Ukończyła również prawo na Uniwersytecie Kalifornijskim. Przez lata Harris spełniała się jako prawniczka, specjalizując się w sprawach związanych z seksualnymi napaściami wobec dzieci.

Melania Trump nie zaprosiła Jill Biden na wizytę w Białym Domu

W 2003 roku została prokurator okręgową w w San Francisco. Później przyszły wybory w stanie Kalifornia, a w 2016 roku angaż w politykę ogólnokrajową za sprawą objęcia funkcji senatora Stanów Zjednoczonych. To właśnie w tym miejscu zaczynają się najważniejsze działania Harris na wielką skalę. Popularność przyniosły jej przesłuchania kandydatów proponowanych przez Donalda Trumpa na rządowe stanowiska, ale i m.in. głośna krytyka działań ówczesnego prezydenta w czasie pandemii czy nawoływanie do reformy policji i wymiaru sprawiedliwości po śmierci George’a Floyda.

Liczne sukcesy Demokratki sprawiły, że w 2019 roku zamarzyła o fotelu prezydenckim, jednak ostatecznie nie pozwoliły jej na to fundusze - nie miała pieniędzy na kampanię. Postanowiła więc wesprzeć Bidena. A że ten ponad rok temu zadeklarował, że gdy wygra wybory na stanowisko wiceprezydenta wybierze kobietę, tak się faktycznie stało. Harris była już wówczas znaną i cenioną polityczką, miała też cechy, które idealnie umacniałyby kandydaturę Bidena - była młodsza i reprezentowała różnorodność rasową, tak cenioną w USA.

Kamala Harris prywatnie - kim jest wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych?

Prywatnie Kamala Harris skupia się na rodzinie i licznych zainteresowaniach. Polityczka od sześciu lat jest związana z prawnikiem Douglasem Emhoffem. Została przyszywaną mamą jego dzieci, Cole'a i Elli. Jako że nie podobało im się określenie "macocha”, zamiast tego wymyślili dla niej przezwisko "Momala”.

Okazuje się też, że wiceprezydentka uwielbia gotować - podobno to miłość do dobrego jedzenia sprawiła, że sama zaczęła tworzyć wymyślne potrawy. Harris wielokrotnie prezentowała swoje umiejętności w social mediach - w 2019 roku razem z aktorką Mindy Kaling stworzyły indyjskie naleśniki masala dosa na wideo. Harris nauczyła również innego senatora, Marka Warnera, jak prawidłowo zrobić tuńczyka. To jednak nie jedyne zainteresowanie Harris - uwielbia czytać książki, ale i pisać - sama jest autorką trzech pozycji. Jedna z nich skupiała się na reformie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Inna powstała z kolei 2019 roku, przed wyborami i miała na celu przekazanie życiowej filozofii Kamali. Trzecia z nich jest zupełnie inna - to opowiadanie dla dzieci. Trzeba przyznać, że to ciekawe urozmaicenie.

Zobacz też: Joe Biden w wypadku stracił żonę i córkę, jego syn umarł na raka mózgu. "Samobójstwo nie było opcją, ale racjonalnym pomysłem"