Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik byli parą przez prawie dziesięć lat. Wszystko wskazywało na to, że już niedługo para stanie na ślubnym kobiercu. Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 roku para zaręczyła się podczas wspólnego urlopu w Grecji. Celebrytka chętnie relacjonowała życie u boku piłkarza w mediach społecznościowych, jednak od jakiegoś czasu była tam nieco mniej aktywna. Jak się okazuje, nie było to przypadkowe. Ponoć jej związek z Arkadiuszem Milikiem właśnie przechodzi do przeszłości.

Kryzys w związku Jessiki Ziółek i Arkadiusza Milika? Fani mają dowody

Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik rozstali się

Pierwsze informacje na temat rozstania Jessiki Ziółek i Arkadiusza Milik pojawiły się kilka dni temu. Sami zainteresowani nie odnieśli się do medialnych rewelacji na temat swojej relacji, jednak sporo faktów potwierdza informacje o rozpadzie związku. Jessica Ziółek, która bardzo chętnie publikowała wspólne zdjęcia z narzeczonym na Instagramie, jednak od kilku tygodni na próżno szukać ich wspólnych fotografii.

Co więcej, dziewczyna nie nosi już pierścionka zaręczynowego i zmieniła swój status na Facebooku na wolny, czym poniekąd potwierdza plotki o rozstaniu. Spróbowaliśmy się skontaktować z Jessicą Ziółek, aby uzyskać od niej komentarz w tej sprawie, jednak ta nabrała wody w usta.

Myślicie, że już niedługo Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik zdecydują się skomentować najnowsze rewelacje na temat ich związku? Jeśli tylko to zrobią, z pewnością o tym napiszemy.

