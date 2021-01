Jarosław Jakimowicz nocą oświadcza na Instagramie i stawia żądania: Nikt się ze mną nie kontaktował, żądam usunięcia postu

Dziennikarz Piotr Krysiak opublikował w sieci wpis sugerujący, że "gwiazdor TVP" w lutym 2020 roku miał zgwałcić jedną z uczestniczek konkursu Miss Generation. Dziewczyna miała zostać zaatakowana na korytarzu, wepchnięta do pokoju i zgwałcona przez "gwiazdę publicystyki TVP INFO". Rzekoma ofiara posiada dowody w postaci nagranych z ukrycia filmików, które dzień później pokazała lekarzowi oraz funkcjonariuszom policji. Choć nigdzie nie padło niczyje nazwisko i wszystko pozostało w niejasnej sferze domysłów, Jarosław Jakimowicz zaprzeczył w Onecie, że chodzi o niego. Nocą na Instagramie opublikował też kilka kolejnych wpisów, w których broni się i "przysięga na zdrowie swoich dzieci", że nie chodzi tu o niego. Sugeruje, że darzy kobiety ogromnym szacunkiem i nie byłby w stanie czegoś takiego zrobić.

REKLAMA

Jarosław Jakimowicz z TVP wydał oświadczenie

Jarosław Jakimowicz rzeczywiście pojawił się na zeszłorocznym konkursie Miss Generation, jednak zaprzecza, że to on miałby być w jakikolwiek sposób powiązany z tą sytuacją. Zdecydował się na nieco niekonwencjonalną linię obrony - w nocy z wtorku na środę zamieścił na swoim koncie w mediach społecznościowych wpis, w którym grozi Krysiakowi założeniem sprawy w sądzie niezależnie od tego, że jego nazwisko nie padło explicite we wpisie dziennikarza.

Jarosław Jakimowicz ukarany przez Facebooka. Dotkliwie. "Szczury zaatakowały"

(...) zwracam się do Pana z żądaniem natychmiastowego usunięcia, zamieszczonego w dniu 18 stycznia 2021 przez Pana postu w portalu Facebook, dotyczącego rzekomego gwałtu, do którego miało dojść w lutym 2020 roku podczas obozu przygotowawczego do finału konkursu Miss Generation 2020. Zamieszczone w treści postu szczegóły wskazują, że jestem rzekomym "sprawcą” tego czynu. Oświadczam, po raz kolejny, że nie mam z tą sprawą nic wspólnego.

Jak sam mówi, ani razu nie został wcześniej powiązany z sprawą przez żadne służby:

Co więcej - choć minęło od opisywanego przez Pana zdarzenia prawie 12 miesięcy, nie skontaktowały się ze mną żadne organa - ani policja, ani prokuratura - władne do tego, by wyjaśnić sprawę rzekomego gwałtu. Uznaję więc Pana wpis za pomówienie, które godzi w moją osobę i - pośrednio - w Telewizję Polską, z którą współpracuję.

Zapowiada walkę o swoje dobre imię, co zresztą już się dzieje, jeśli spojrzeć na Instagram celebryty. Miał się zwrócić do prokuratury o szczegóły ewentualnego śledztwa, o ile takie jest prowadzone.

Jednocześnie informuję, że jeżeli post, który narusza moje, chronione prawem dobra osobiste nie zniknie z przestrzeni publicznej w ciągu 24 godzin wystąpię wobec Pana na drogę sądową.

Jarosław Jakimowicz udaje, że gra na gitarze w TVP Info. U jego boku tańcząca Magdalena Ogórek

Jarosław Jakimowicz EASTNEWS

Podkreślmy jednak jeszcze raz, że nazwisko Jakimowicza pojawiło się dopiero w prywatnych śledztwach internautów i późniejszych tekstach polskich mediów na ten temat. Sam Piotr Krysiak sprawcę gwałtu nazywał w swoim wpisie "gwiazdą publicystyki TVP Info".

Zobacz też: Magdalena Ogórek w programie na żywo udowadnia, że nie ma doczepianych włosów. Jakimowicz: Mogę pociągnąć?