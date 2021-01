Edyta Herbuś pozuje topless na gorącej Maderze. Internauci mają skrajne opinie: Szok, tak się obnażać

Edyta Herbuś jest bardzo aktywna na Instagramie, a jej konto słynie z zamieszczanych w opisach do zdjęć filozoficznych sentencji. Niedawno zakpił z tego Kuba Wojewódzki, który opublikował zdjęcie z egzotycznego wyjazdu w kapeluszu na głowie i bezpośrednio odniósł się do Instagramowych rozważań tancerki. Herbuś odpowiedziała na jego zaczepkę bardzo szybko i zripostowała samozwańczego króla TVN-u.

Edyta Herbuś kilka dni temu wyleciała do Portugalii. Jak wspomniała na Instagramie, przyjechała na Maderę, by poczuć moc żywiołów i harmonię. W swoim wpisie porównała dziką i hipnotyzującą wyspę do wyzwolonej kobiety. W poniedziałek tancerka podzieliła się zdjęciem z plażowania na skałach, na którym patrzy w stronę oceanu. Zapozowała topless, stojąc tyłem. Jedną ręką zakryła biust, a drugą bawiła się włosami.

Jaka Victoria, taki „Secret”... Jak to dobrze, że mój ukochany nie jest zazdrosny, bo mój romans z naturą trwa w najlepsze - napisała.

Mimo, że zdjęcie jest bardzo estetyczne, to i tak pojawiły się komentarze atakujące tancerkę.

Szok, tak się obnażać!!!

Nie powiem, że pani Herbuś nie jest zgrabna, bo jest, tylko cóż to za czasy nastały, że wszystkie publicznie świecą tyłkami... Myślałem, że wystarczy, że mąż go ogląda - komentowali internauci.

Edyta sprawnie odpowiadała zdruzgotanym komentującym i większość z nich poprosiła o kilka głębokich oddechów. Najwidoczniej uznała, że nie ma po co wdawać się w zbędne dyskusje.

