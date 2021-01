Zofia Zborowska pokazała się bez makijażu: Dobra mina do złej gry

Ostatnimi czasy u Zofii Zborowskiej było naprawdę gorąco. Jej ojciec zaszczepił się na COVID-19 poza kolejnością na zaproszenie fundacji Krystyny Jandy. Aktorka stanęła w jego obronie i opublikowała obszerny wpis na Instagramie oraz relację na InstaStories, w której wytłumaczyła, dlaczego uważa, że szczepienia poza kolejnością to tylko przykrywka dla obecnie odgrywającego się dramatu w państwie. Twierdziła, że dzięki tej aferze nikt nie mówi o przejęciu Idea Banku oraz o wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Od momentu "afery szczepionkowej" Zofii Zborowskiej było w mediach społecznościowych trochę mniej. We wtorkowe popołudnie odezwała się jednak do fanów na InstaStories, gdzie wyznała, że do końca tygodnia jest na zwolnieniu.

Rozłożyłam się na cacy. Nie jest to wirus, bo miałam robiony test - dodała.

Przeziębienie sprawiło, że poświęciła więcej czasu swoim obserwatorom i zorganizowała popularne teraz Q&A. Były pytania o włosy, ulubione potrawy, a przede wszystkim o ukochanego psa aktorki - Wiesławę. Tego samego dnia opublikowała też na profilu zdjęcie bez makijażu z wysoko związanymi, ciemnymi włosami i szalonym uśmiechem. Planuje spędzić tydzień przez telewizorem.

Dobra mina do złej gry czy jakoś tak. Co polecacie do oglądania na Netfliksach i Ejczbijogołach i Plejerach? Ajuto! Tydzień w domu! Najgorzej - napisała pod zdjęciem.

Internauci jak zawsze przyszli z pomocą, a pod zdjęciem aktorki posypało się mnóstwo filmowych propozycji. Na pewno będzie miała w czym wybierać.