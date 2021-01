Kinga Rusin pochwaliła się, jak spędza wolny czas na rajskiej wyspie. Internauci: Tak trzeba żyć

Kinga Rusin w listopadzie ubiegłego roku postanowiła wyjechać z kraju. Obecnie przebywa na jednej z niewielkich wysp na Oceanie Indyjskim, gdzie odpoczywa i pracuje nad swoją nową marką kosmetyków Pat&Rub. O spontanicznym wyjeździe poinformowała obserwatorów po ponad dwóch miesiącach nieobecności w mediach społecznościowych.

Kinga Rusin relacjonuje wolny czas na rajskiej plaży

Tym razem dziennikarka opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie z rajskiej plaży, opatrując post krótkim, lecz wymownym komentarzem.

Po godzinach- podsumowała.

Prezenterka korzystając z czasu wolnego od pracy, postanowiła wybrać się na plażę, do której, jak sama wspomniała w jednym z poprzednich postów, ma zaledwie kilka kroków. Tam zapozowała do zdjęcia w stroju surfingowym oraz ze sprzętem do kitesurfingu. Dodała też na swoim InstaStories nagrania, w których zaprezentowała internautom jak radzi sobie na desce. W komentarzach pojawiło się wiele ciepłych słów ze strony obserwatorów zachwyconych zdjęciem, ale także niezwykłymi okolicznościami przyrody, w jakich przyszło wypoczywać Kindze Rusin.

Tak trzeba żyć.

Jak zawsze jestem zachwycona zdjęciem otaczającą Panią przyrody...-pisali internauci.

Zdjęcie skomentowała także Anna Kalczyńska, prowadząca programu "Dzień Dobry TVN", która podobnie jak Kinga Rusin, jest fanką sportów wodnych.

Jeszcze pofruwamy razem- napisała Anna Kalczyńska.

Wyjazd na rajską wyspę to nie pierwsza radykalna zmiana w życiu Kingi Rusin. Pod koniec ubiegłego roku oznajmiła bowiem, iż odchodzi z "Dzień Dobry TVN", a jakiś czas później wyprowadziła się z Warszawy, by w okresie pandemii przebywać bliżej przyrody.