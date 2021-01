Marcin Daniec apeluje do fanów o pomoc. Krzysztof Ibisz zdecydował się dać swoje wsparcie

Marcin Daniec na zaproszenie szwagra postanowił wesprzeć akcję charytatywną na rzecz chorej na białaczkę limfoblastyczną - Igi Zygmunt. Dziewczynka zachorowała niespodziewanie. W Mikołajki nie była w stanie otworzyć prezentów. Trafiła do szpitala, gdzie lekarze rozpoznali białaczkę. Niestety leczenie przewyższa możliwości finansowe rodziców, ale rodzina Igi może liczyć na wsparcie lokalnych mieszkańców, zaproszonego przez nich Marcina Dańca oraz kolejno, dołączających gwiazd na czele z Krzysztofem Ibiszem.

REKLAMA

Marcin Daniec został dziadkiem!

Marcin Daniec i jego akcja charytatywna: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie...

Iga Zygmunt pochodzi z Kruszwicy, gdzie funkcjonuje stowarzyszenie "Krusza", które zostało inicjatorem akcji. Jedną z działających w nim osób jest szwagier Marcina Dańca - Artur Grobelski, który to zaprosił satyryka do przyłączenia się. Daniec postanowił wpłynąć na szerszy zasięg akcji i nominować kolejnych uczestników do przeczytania "Rzepki" Juliana Tuwima.

Pomyślałem, że właśnie „Rzepka” znakomicie nadaje się, jako ilustracja do tej Akcji! Pomoc jest skuteczna wtedy, kiedy działamy zbiorowo. Pojawiają się i babcia i dziadek i wnuczek, aby tę rzepkę wyciągnąć! Chciałem, abyśmy wspólnie nagrali całą „Rzepkę” dla Igusi, którą będą wykonywały znane osoby - wyznał satyryk w rozmowie z portalem "Po Bandzie".

Urbański, Grabowski, Daniec i Janson pochwalili się swoimi młodymi żonami

Według zasad akcji każdy nominowany uczestnik ma 24 godziny na przeczytanie fragmentu wiersza, kończąc na "Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą!" i umieszczenia nagrania w mediach społecznościowych. Następnie nominuje dwie, kolejne osoby i wpłaca dowolną kwotę na konto "Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym". Pierwszą nominowaną przez Dańca osobą był żużlowiec Tomasz Gollob.

Tomek jest jednym z najwybitniejszych żużlowców na świecie! Jest też szalenie miłym i uczynnym człowiekiem. Wiedziałem, że doskonale podoła zadaniu. Przeczytał „Rzepkę” świetnie. Kiedy nagramy cały wiersz, damy go Idze na pamiątkę. Na pewno wiele osób będzie chciało mieć taki oryginalny „audiobook” - powiedział dla "Po Bandzie" Marcin.

Do akcji dołączył już też Krzysztof Ibisz i Bartosz Zmarzlik.