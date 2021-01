Ewa Chodakowska pokazała fragment kuchni. Jest schludnie i jasno. Nie brakuje drewnianych elementów

Od czasu do czasu na Instagramie Ewy Chodakowskiej pojawiają się fotografie, na których możemy zobaczyć fragmenty jej mieszkania. Choć trenerka nie ujawnia za wiele, dokładnie przyglądając się zdjęciom, można stwierdzić, że Ewa stawia na prostotę i bardzo lubi drewniane wykończenia.

Ewa Chodakowska pozuje na kuchennym blacie. Widzimy fragment jej kuchni

Trenerka rozpisała się na temat swojego cateringu oraz ekologicznych opakowań. Naszą uwagę przykuło również wnętrze, które widzimy na zdjęciu. Chodakowska postawiła w swojej kuchni na drewniane blaty oraz kremowy drewniany kredens ze szklanymi drzwiczkami, dzięki czemu dokładnie widać, jakie w środku stoją naczynia. Podświetlane półki sprawiają, że całość jest nie tylko praktyczna, ale przyjemna dla oka.

Dobrze zorganizowana i uporządkowana przestrzeń sprawia, że na pewno w takim miejscu gotowanie to sama przyjemność. Z lewej strony widzimy kawałek białego zlewu, blat jest prawdopodobnie częścią kuchennej wyspy. To praktyczne rozwiązanie, pozwalające na maksymalne wykorzystanie wnętrza. Kremowa witryna ma kolorystycznie nawiązywać do framug drzwi - to ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że całe mieszkanie jest spójne i wyraźnie przemyślane.

Ewa Chodakowska coraz częściej decyduje się na pokazywanie mieszkania

Każdy, kto bierze udział w treningowych wyzwaniach Ewy, na pewno już wie, jak wygląda jej domowa sala ćwiczeń. Innymi często pokazywanymi wnętrzami są m.in. łazienka. Fragmenty salonu oraz sypialni. Chodakowska w całym mieszkaniu postawiła na jasne kolory.

