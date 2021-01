Klaudia Halejcio z przyjaciółką. Podobieństwo jest uderzające. Fani zdziwieni jednak miejscem, do którego się wybrały

Klaudia Halejcio wrzuciła na swoje konto na Instagramie zdjęcie z przyjaciółką. Trudno nie stwierdzić, że dziewczyny są niemal identyczne, jednak nie tylko to zwróciło uwagę obserwatorów. Chodzi o miejsce, w którym powstało ujęcie.

Klaudia Halejcio pozuje z identyczną przyjaciółką

Klaudia Halejcio zapozowała z przyjaciółką -Patrycją Broniek. Obydwie zapozowały w podobnych stylizacjach i makijażach.

Świętujemy Dzień Cukru. A co! #twins z Patrycją Broniek - podpisała zdjęcie aktorka.

Panie ubrały się w ciepłe, zimowe swetry i spore czapki, przez co jeszcze trudniej było je odróżnić. Niesamowite podobieństwo nie uszło uwadze obserwatorów:

Chyba widzę podwójnie. Pięknie wyglądacie dziewczyny. Zima wam niestraszna.

Dobrze, że nie trzeba głosować, która ładniejsza, bo nie sposób stwierdzić. Piękne dziewczyny!

Mało, że piękne istotki, to jeszcze niczym dwie krople wody. Jak słodko - komplementowali.

Obydwie miały też w dłoniach słodkie desery, które otrzymały w lokalu. Otwartym lokalu, a przypomnijmy, że wciąż obowiązują obostrzenia związane z pandemią. Nie umknęło to uwadze obserwatorów. Obecne obostrzenia nie pozwalają na otwarcie restauracji, jednak najwyraźniej Klaudia z koleżanką poszły do jednego z tych lokali, które w ostatnich dniach postanowiły zawalczyć o swój byt i otworzyć podwoje dla klientów. Klaudia zapytana o to, co robiła w knajpie, odpowiedziała krótko:

Niektóre restauracje otwierają się - odpisała fance.

Myślicie, że dzięki promocji Klaudii wkrótce i tam pojawi się policja? Do lokalu sygnowanego nazwiskiem Magdy Gessler w dniu otwarcia zawitali funkcjonariusze.

