Jennifer Lopez niedawno dołączyła do grona gwiazd, które wykorzystują swoją popularność do rozkręcenia biznesu. Latynoska artystka postanowiła zdradzić obserwatorom sekret swojej pięknej skóry i przy okazji na tym zarobić. Niedawno wystartowała promocja kosmetyków sygnowanych nazwiskiem Jennifer Lopez, JLO BEAUTY. To właśnie przy tej okazji gwiazda zarzekała się, że młody wygląd zawdzięcza kremom z filtrami i... oliwie z oliwek.

Fani pod jednym z najnowszych filmów Jennifer Lopez zauważyli, że jej czoło przestało się ruszać. To tylko podsyciło plotki o botoksie i innych zabiegach medycyny estetycznej. Jennifer jednak twardo obstawała przy swoim. Gwiazda po raz kolejny podkreśliła, że nie robiła nigdy ani botoksu, ani żadnych zastrzyków, ani operacji plastycznych.

Jennifer Lopez przyłapana na kłamstwie? Fani nie mają wątpliwości

W odpowiedzi na komentarz Jennifer Lopez jeden z instagramowych profili zajmujący się tematyką gwiazd, ich przemian na przestrzeni lat i przebytych zabiegów, opublikował post ze zdjęciem gwiazdy, które podważa jej słowa:

Jennifer Lopez w 2004 roku i teraz. Jlo twierdzi, że nigdy nie miała botoksu, wypełniaczy czy operacji plastycznej. Twardo utrzymuje, że używa jedynie oliwy z oliwek i oliwkowego olejku ze swojej nowej kolekcji kosmetyków - czytamy.

Zobaczcie porównanie zdjęć. Faktycznie jest coś na rzeczy?