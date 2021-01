Zofia Ślotała bardzo aktywnie prowadzi swój intagramowy profil, który obserwuje już ponad 122 tysiące internautów. Stylistka we wrześniu ubiegłego roku wyszła za mąż za Kamila Haidara, a ślub udało jej się utrzymać w tajemnicy przed mediami. Para doczekała się dwójki dzieci - córki Rani i syna Leonarda. Ślotała uwielbia pokazywać w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcia, a fotografia córki przy fortepianie, którą niedawno wstawiła do sieci, wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów.

Ślotała kilka dni temu zaprezentowała fanom odważną metamorfozę. Zrezygnowała z noszenia rozpuszczonych włosów z przedziałkiem na środku i postawiła na grzywkę oraz delikatne loki. Fryzurą, która nawiązywała do mody lat 70., zachwyciły się Anna Lewandowska i Paulina Krupińska. Okazuje się, że nie był to efekt finalny przemiany. Stylistka pochwaliła się właśnie swoją "grzywkę 2.0". Wycieniowała i związała włosy, a poszarpana grzywka to idealne dopełnienie fryzury:

Grzywka 2.0. Jak poradziliście sobie dzisiaj z temperaturą? -15? -18? Ja jutro korzystam i planuje skitoury! - napisała przy fotografii, na której zaprezentowała ostateczny efekt metamorfozy.

Internauci byli zachwyceni przemianą Zosi. Niektórzy zauważyli, że mama Rani i i Leonarda przypomina Agnieszkę Wożniak-Starak, która również jakiś czas temu nosiła grzywkę:

Grzywka sztos.

Mega! Teraz z Agnieszką Woźniak-Starak wyglądacie jak siostry.

Pięknie! Świetna decyzja z tą grzywką.

Jej, jak pięknie wyglądasz!

