Kayah jest jedną z tych polskich artystek, która od wielu, wielu lat jest na topie. Karierę muzyczną rozpoczęła w 1984 roku, ale rozgłos zyskała cztery lata później. Zadebiutowała wtedy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonała utwór "Córeczko". Na swoim koncie ma wiele sukcesów i nagród, a jej przeboje na stałe wpisały się do historii krajowej muzyki. W przeszłości głośno też bywało ze względu na jej związki. Spotykała się m.in. z Rinke Rooyensem oraz Sebastianem Karpielem-Bułecką.

Kayah na zdjęciu sprzed lat

Mało kto pamięta, że Kayah prowadziła także program rozrywkowy "To było grane", emitowany na antenie TVN pod koniec lat 90. Piosenkarce zebrało się na wspomnienia i udostępniła na Instagramie zdjęcie związane z promocją tej produkcji.

No dobrze... Przyznać się - kto pamięta? Kto oglądał? Który to rok? #tobyłograne - zwróciła się do obserwatorów.

Internauci zaczęli z rozrzewnieniem wspominać:

Oj tak, ale się działo - to był najlepszy program tamtych lat.

Wow! Byłem dwa razy na widowni raz w 1994 oraz w ostatnim odcinku, chyba był to rok 1998, królowała wtedy piosenka Cher "Believe". Ach, to były czasy! Kiedyś to były fajne programy, nie to co teraz.

To był 1998 rok, dwa trzyosobowe zespoły z Bożeną Dykiel i Andrzejem Krzywym na czele. Fenomenalna prowadząca Kayah. Super muzyka, świetny program - dzielą się odczuciami.

Kayah świętuje urodziny syna

Post skomentował także były mąż Kayah, Rinke Rooyens. To właśnie na planie tego programu się poznali. Pobrali się 5 sierpnia 1998 roku, kilka miesięcy później pojawił się na świecie ich syn Roch. Choć rozwiedli się w 2010 roku, to do tej pory łączą ich dobre stosunki:

To był piękny czas - romantyczny, zabawny. Całkowicie odmienił życie. Pięknie to wspominam - podkreślił.

Jak widać, Kayah i Rinke są dowodem na to, że osoby związane z show-biznesem mogą rozstać się z klasą i uniknąć publicznego prania brudów.