Internauci wytknęli Małgorzacie Rozenek błąd ortograficzny. Zareagowała w swoim stylu. "Szacuneczek za odpowiedź"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z dziećmi wybrali się na wakacje do Meksyku. Mimo chęci odpoczynku od pracy, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami. Relacjonowała w sieci kąpiel słoneczną na lotnisku, a także zapozowała do zdjęcia w bikini. Fotografia wykonana na rajskiej plaży wyjątkowo przypadła do gustu internautom.

Małgorzata Rozenek na plaży w "starym" bikini. Fanka: Myślałam, że celebryci mają rzeczy jednorazowe

Internauci wytknęli Małgorzacie Rozenek błąd ortograficzny w opisie

Nieco mniej pozytywne komentarze pojawiły się pod zdjęciem, na którym Małgosia i Henryk w wózku pozują na tle ruin miasta Majów. Wszystko przez błąd ortograficzny w opisie fotografii. Małgosia popełniła literówkę w słowie "kształcą", co od razu wychwycili internetowi "poszukiwacze błędów":

Nie śpimy! Zwiedzamy! Nie mogliśmy odpuścić sobie wizyty w pozostałościach miasta Majów. Nieduży obszar, świetnie opisanych budowli. Dający do myślenia. Nas głownie zajmował problem: Jak wielkie i rozwinięte cywilizacje znikają lub tracą na znaczeniu. Co jest przyczyną? Może warto potraktować to jako przestrogę? Będziemy dalej zgłębiać temat - przecież podróże kształcą. Prawda? - czytamy w opisie zdjęcia.

Błąd oczywiście został poprawiony, jednak pod postem uaktywnili się internauci, którzy najwyraźniej nie mogą patrzeć nawet na drobną pomyłkę:

Kształcą pani Gosiu.

Krztałcą, krztałcą – pisali internauci w komentarzach.

Małgorzata Rozenek postanowiła odpowiedzieć na zaczepki i zrobiła to w swoim ironicznym stylu:

No widzisz. Jest co kształcić.

Szybką ripostę docenił fan, który przy okazji skrytykował czepialstwo komentujących:

Szacuneczek za odpowiedź - z klasą. Mały błąd, a komentarze szaleją.

Doceniacie, że fani Małgosi tak bardzo dbają o poprawną polszczyznę?

