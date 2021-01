Pandemia koronawirusa wciąż trwa, w związku z czym rząd przedłużył większość restrykcji, które weszły w życie 27 grudnia. Choć od poniedziałku szkoły znów są otwarte, a w ławkach zasiedli uczniowie klas 1-3, bary, kawiarnie, restauracje, kina i teatry są zamknięte. Wciąż obowiązuje zakaz zgromadzeń, a w galeriach handlowych otwarte są tylko niektóre sklepy. Zaskakuje więc widok pierwszej pary, która według "Super Expressu" wracała pod osłoną nocy z domówki.

Tabloid twierdzi, że Andrzej i Agata Dudowie wybrali się na domówkę do znajomych. Prezydent nie miał na twarzy maseczki

Wygląda na to, że szalejący koronawirus nie przestraszył pary prezydenckiej. Na łamach "Super Expressu" pojawiły się zdjęcia paparazzi, na których widać Andrzeja Dudę i pierwszą damę na jednej z krakowskich ulic. Na fotografiach prezydent i Agata Duda zmierzają po zasypanych chodnikach do czekającego na nich samochodu. Według doniesień tabloidu para prezydencka opuściła mieszkanie znajomych po godzinie pierwszej w nocy. Germanistka miała na sobie maseczkę, jednak o obostrzeniach najwyraźniej zapomniał prezydent, który w otwartej przestrzeni nie zakrył twarzy nawet szalikiem. Jak widać, nadal nie przekonał się do maseczek.

Jesteśmy póki co na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu. Oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i jeżeli ktoś może, to oczywiście też zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi (nosić maseczkę - red.), a jesteśmy na wolnym powietrzu - mówił w sierpniu.

Internauci byli zaskoczeni zachowaniem prezydenckiej pary.

I bez maseczki pan prezydent. Tyle trąbi minister zdrowia o przestrzeganiu zasady: maseczka, dezynfekcja, dystans. A prezydent lekceważy przez takie działania ministra, a przede wszystkim nas, obywateli – czytamy w komentarzu na facebookowym profilu „Super Expressu”.

Myślicie, że prezydent w końcu przekona się na dobre do noszenia maseczek?