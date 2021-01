Agnieszka Kotońska to jedna z najpopularniejszych bohaterek programu "Gogglebox". Swoimi błyskotliwymi ripostami i przepełnionymi humorem wypowiedziami zdobyła serca widzów. Kotońska to także prężnie działająca instagramerka. Na swoim profilu, który śledzi ponad 297 tysięcy internautów, chętnie chwali się zdjęciami dokumentującymi jej życie rodzinne. Od czasu telewizyjnego debiutu Agnieszka przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 40 kilogramów, a we wpisach motywuje internautów do pracy nad sylwetką.

"Gogglebox". Odchudzona Agnieszka Kotońska prezentuje ciało w bikini. Fani są pod wrażeniem

Kotońska zapowiedziała na instagramowym profilu kolejny sezon "Gogglebox" i przy okazji pochwaliła się efektami wizyty u fryzjera. Odświeżyła kolor i i kolejny raz postawiła na ciemne włosy z refleksami:

Metamorfoza. Nowy sezon "Gogglebox" nadchodzi dużymi krokami, zmiana na szklanym telewizyjnym ekranie – napisała przy zdjęciach udostępnionych w sieci.

Zobacz wideo Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" pochwaliła się nową fryzurą

Fani byli zachwyceni fryzurą Kotońskiej. W komentarzach utwierdzili ją w przekonaniu, że zrezygnowanie z blondu było dobrą decyzją:

Tak trzymaj. Nie wracaj do blondu.

Jak ładnie, a tyle czasu nosiłaś taki jasny blond.

Piękna, odświeżona.

Super zmiana.

Agnieszka Kotońska Instagram/agnieszkakotonska

Bohaterka popularnego programu TTV uwielbia metamorfozy. Przy ostatniej zmianie fryzury pokusiła się nawet o motywacyjny wpis, w którym nawoływała do samoakceptacji:

Najważniejsze to akceptować siebie w 100 procentach. Jejku, jak uwielbiam zmiany, małymi krokami do celu. Wszystko jeszcze przede mną. Kolejny projekt już jest w mojej głowie, ale o tym niebawem. Kolejna zwariowana metamorfoza. Kobieta zmienną jest i to jak w kilka minut potrafi zmienić siebie i dodać skrzydeł w swoim życiu, jest piękne...

Zobaczcie, jaką fryzurę zafundowała sobie Kotońska. Czekacie na nowy sezon "Gogglebox"?