Edyta i Cezary Pazura słyną z dystansu do życia i poczucia humoru, którym zarażają internautów w mediach społecznościowych. Ostatni czas był jednak dla nich trudny. Cezary został przypadkowo wplątany w aferę szczepionkową, a jego żona zniknęła z mediów na dwa tygodnie i zapowiedziała, że wróci w dniu swoich urodzin. Właśnie pochwaliła się niespodzianką, jaką przygotował dla niej mąż.

Edyta Pazura obchodzi 33. urodziny. Cezary wykonał jej piękny prezent

Niedawno Edyta i Cezary Pazura zostali przypadkowo wplątani w aferę szczepionkową. Aktor został pomylony przez jeden z magazynów z bratem i posądzony o przyjęcie szczepionki poza kolejnością. Okazało się, że Radosław faktycznie przyjął szczepionkę wcześniej na zaproszenie fundacji Krystyny Jandy, a Cezary promował jedynie akcję społeczną, mającą na celu zachęcenie do przyjmowania dawek. Edyta Pazura zmęczona sytuacją zaapelowała do antyszczepionkowców, koronasceptyków i twórców teorii spiskowych, których zachęciła do odobserwowania jej profilu. Żaliła się, że dostaje wyzwiska i groźby, które i tak nie zmienią jej zdania. Zablokowała możliwość komentowania posta i zniknęła na dwa tygodnie. Zapowiedziała powrót w dzień urodzin i tak też zrobiła. W poniedziałek podzieliła się na Instagramie zdjęciem, na którym zdmuchuje świeczkę.

Hello 33. I love you - napisała.

Edyta Pazura wrzuciła na InstaStories zdjęcie niespodzianki, którą przygotował dla niej mąż. Cezary na białej pościeli ułożył z płatków róż napis "Happy birthday" oraz zostawił tajemniczy list. Szczęśliwa żona skomentowała: "WOW". Jak w filmie!

Edyta Pazura obchodzi 33 urodziny. Cezary Pazura przygotował romantyczną niespodziankę Screen Instagram: @edyta_pazura

Romantycznie? Według nas bardzo!