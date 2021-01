Relacja Piotra Żyły i jego byłej żony Justyny od kilkunastu miesięcy rozgrzewa media show-biznesowe. Była małżonka skoczka po rozstaniu zdążyła związać się już z tajemniczym mężczyzną, jednak wciąż chętnie oczernia ojca swoich dzieci w mediach społecznościowych. Niedawno pożaliła się, że ten zabrał jej samochód. Justyna Żyła nie oszczędza również nowej partnerki byłego męża - Marceliny Ziętek. Ta właśnie opublikowała zdjęcie z plaży, chwaląc się tym samym udanym weekendem ze skoczkiem. Internauci nie omieszkali w komentarzach nawiązać do jego byłej żony.

REKLAMA

Justyna Żyła atakuje Piotra i oskarża go: Gdy mąż zabiera Tobie i dzieciom samochód

Marcelina Ziętek relacjonuje "gorący weekend" z Piotrem Żyłą

Niedawno Piotr Żyła obchodził 34. urodziny. W związku z tym, że nie musiał uczestniczyć w zawodach, mógł ten czas spędzić u boku nowej dziewczyny. Ta pochwaliła się, że wraz ze skoczkiem mają za sobą świetny weekend.

Gorący weekend za nami. Dobrej energii na przyszły tydzień - napisała pod zdjęciem.

Mimo że Justyna Żyła nie zdążyła jeszcze odnieść się do najnowszej publikacji swojej następczyni, to internauci i tak skrytykowali ją za kąśliwe komentarze, a także wtrącanie się w życie aktorki "19 plus" i byłego męża.

3,2,1... Czekamy na komentarz pani J.

Oj, pewnie Justyna już szykuje kontre.

Ona na pewno ma problem z pogodzeniem się z sytuacją i się ciągle ośmiesza głupimi komentarzami. Dopóki nie przetrawi tego rozstania, będzie ciągle zatruwała życie byłego męża, jego nowej dziewczyny i niestety dzieci. Z pięknymi hasłami na ustach, że wszystko robi dla dzieci - czytamy w komentarzach.

Myślicie, że internauci skłonią Justynę do kolejnego komentarza?

Zobacz wideo Justyna Żyła odpowiada na pytania dotyczące swoich ust

ZOBACZ TEŻ: Justyna Żyła atakuje partnerkę Piotra Żyły. Marcelina Ziętek nie zamierza odnosić się do zarzutów byłej żony skoczka