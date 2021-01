Rafał Trzaskowski podzielił się archiwalnym zdjęciem rodziców z młodości. "W urodziny myślę o mamie i tacie"

Rafał Trzaskowski wraz z żoną Małgorzatą wielokrotnie wspominali, że rodzina jest dla nich bardzo ważna. Żona prezydenta Warszawy pod koniec ubiegłego roku wystąpiła w programie "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o życiu rodzinnym. Dorota Wellman była ciekawa, jakie wartości para wpaja swoim dzieciom - 16-letniej Aleksandrze i 11-letniemu Stanisławowi. Małgorzata opowiedziała, że marzy o tym, by jej dzieci widziały świat oczami innych i były tolerancyjne. Poświęcają im mnóstwo czasu i starają się spędzać razem każdy wieczór. Wszystko wzięło się z miłości i nawyków, które wynieśli z domu. Prezydent Warszawy swoje urodziny świętował, myśląc o rodzicach..

17 stycznia Rafał Trzaskowski obchodził 49. urodziny. Z tej okazji opublikował na Instagramie archiwalne zdjęcie rodziców.

W urodziny myślę o mamie i tacie. W każdy inny dzień zresztą też - napisał.

Teresa i Andrzej poznali się w Krakowie. Kobieta prowadziła wtedy bar "Piwnicę pod Baranami", w którym przyszły mąż często bywał wraz ze swoim muzycznym towarzystwem. Przyjaciele wspominają "Tereskę" jako piękną blondynkę słynącą z dobrego serca, która nie potrafiła być obojętna na troski innych ludzi. Twierdzą, że Rafał właśnie po niej to odziedziczył. W przeciwieństwie do czułej matki, tata prezydenta Warszawy był zabawowy, lubił napić się dobrego alkoholu, a jednocześnie miał ogromny talent. Był muzykiem i kompozytorem, skończył muzykologię i grał na fortepianie. Całe życie poświęcił jazzowi. Podróżował po świecie wraz z Wojciechem Karolakiem, grając koncerty Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Anglii, czy Niemczech. Po ślubie jazzman zamieszkał z żoną w Warszawie i znacznie mniej podróżował. Teresa wspierała męża w karierze muzycznej i angażowała się w pomoc w ogarnięciu wszystkich zleceń. Para długo odkładała kwestię potomstwa. Andrzej wychodził z założenia, że artysta nie powinien być obarczony rodziną. Po 14 latach od ślubu urodził się jednak syn Rafał, którego rodzice pokochali całym sercem i wpoili wartości, którymi kieruje się do dziś.