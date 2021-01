Laura Lewandowska raczkuje, by przywitać się z tatą. Anna Lewandowska pochwaliła się uroczym nagraniem

Robert i Anna Lewandowscy są rodzicami dwójki dzieci. Wiosną 2017 roku para przywitała na świecie swoja pierwszą córkę - Klarę, a w maju zeszłego roku pojawiła się ich młodsza córka - Laura. Od tamtej pory zapracowana mama ma jeszcze więcej obowiązków, jednak mimo wszystko chętnie relacjonuje swoje macierzyństwo w mediach społecznościowych, co z pewnością jest niemałą gratką dla jej fanów. Niedawno Anna Lewandowska pokazała swoim obserwatorom, jak dzieci reagują na powrót taty do domu. Nagranie z Laurą w roli głównej jest urocze. Sami zobaczcie!

Anna i Robert Lewandowscy snują plany o trzecim dziecku. Trenerka jest bardzo szczera: Planuję więcej

Laura Lewandowska raczkuje, aby przywitać się z tatą. Ania Lewandowska pokazała nagranie

Anna Lewandowska często chwali się zdjęciami i nagraniami z dziećmi w mediach społecznościowych, jednak konsekwentnie chroni ich wizerunek, nie pokazując nigdy twarzy pociech. Tym razem nie było inaczej, ale to nie to skradło naszą uwagę. Trenerka zamieściła krótkie nagranie na InstaStories, na którym widzimy, jak Laura i Klara reagują na powrót taty do domu. Starsza córka Lewandowskich skacze z radości, a młodsza szybko raczkuje w kierunku ukochanego taty, czym niezwykle go ucieszyła. Dumnej mamy również nie opuszczał dobry humor.

Tatuś wrócił do domu - mówiła rozbawiona Anna Lewandowska.

Ten filmik z pewnością rozczulił fanów Lewandowskich. Zobaczcie zresztą sami.

To teraz czekamy na pierwsze kroki!