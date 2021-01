Wybory Miss Polski są organizowane w Polsce od ponad 30 lat. W tym roku do konkursu zakwalifikowały się 24 finalistki, jednak tylko jedna z nich mogła sięgnąć po koronę. Zwyciężczynią okazała się 22-letnia Anna-Maria Jaromin. Oprócz korony i 100 tysięcy złotych otrzymała również możliwość reprezentowania Polski w międzynarodowym konkursie. Jak się okazuje, świeżo upieczona miss ma za sobą już wiele konkursów, także tych zagranicznych.

Anna-Maria Jaromin na co dzień mieszka w Katowicach, gdzie studiuje bezpieczeństwo wewnętrzne. Jej największą pasją jest jazda konna, którą trenuje od ponad 12 lat, jednak nie tylko sport sprawia jej tyle radości. Sama zainteresowana już od wielu lat bierze udział w konkursach piękności i jak na swój młody wiek, jest już w nich doświadczona.

Gdy miała zaledwie 17 lat, zdobyła już pierwszy tytuł Queen of Poland 2016. W tym samym roku wzięła udział w międzynarodowym konkursie piękności Princess of the World 2016 w Niemczech, który udało jej się wygrać.

Wygrana na niemieckim konkursie to dopiero początek. W maju 2018 roku Anna-Maria Jaromin została Miss Beskidów, a jeszcze w tym samym roku walczyła o tytuł Miss Polski 2018, jednak wówczas wygrała Olga Buława, która w tym roku zasiadła w jury.

Rok temu Anna-Maria Jaromin wzięła udział w jeszcze innym, zagranicznym konkursie piękności. Reprezentowała Polskę w wyborach Miss Globe 2019, w których to udało jej się dotrzeć do ścisłego finału. Na Instagramie Anny Marii-Jaromin jest sporo zdjęć z tych konkursów. Zobaczcie je w naszej galerii.