Blanka Lipińska w bikini od Michella Morrone. "Czuć jego rękę w tym projekcie". Cena? Tanio nie jest

Blanka Lipińska rok 2021 postanowiła rozpocząć z przytupem i wybrała się na bardzo luksusowe wakacje. Autorka erotyków wyleciała na Malediwy, na prywatną wyspę. Jej Instagram jest wręcz przepełniony fotografiami z wakacji. Ostatnio pochwaliła się nowym bikini, które zaprojektował Michelle Morrone. Celebrytka zachwalała wyjątkowy projekt i jakość.

Blanka Lipińska wypoczywa na wakacjach w bikini od Michela Morrone

Blanka Lipińska od kilku dni wydaje się być wreszcie szczerze zachwycona i wypoczęta. Na Instagramie publikuje wiele zdjęć, pokazując, jak spędza czas. Teraz zaprezentowała kostium kąpielowy od Michella Morrone.

To jest kolejne bikini projektu Mikiego. I przyznam szczerze, że czuć jego rękę w tym projekcie, bo majtki naprawdę nie pozostawiają wiele wyobraźni. To jest chyba jedyny stój, który mam oryginalnie ze stringami, ale można sobie go regulować, rozszerzyć, zwęzić - powiedziała na InstaStories.

Następnie skierowała słowa do przyjaciela.

Miki znowu ten projekt jest świetną pracą i ma dobrą jakość. Więc brawo bracie - powiedziała Blanka, którą zwracała się do Michella w języku angielskim.

Blanka Lipińska Blanka Lipińska - Instagram

My postanowiliśmy sprawdzić, ile kosztuje przyjemność noszenia kostiumu od samego Massimo i przyznajemy, że cena jest zaskakująca. Za komplet podobny do tego, który miała Lipińska, należy zapłacić 140 euro, czyli w przeliczeniu ok. 560 złotych. Całkiem sporo za bikini.