W ostatnim odcinku programu TVP2 "The Voice Senior" udział wzięła babcia Adriana, który pojawił się w trzeciej edycji show TVN-u "Ślub od pierwszego wejrzenia". Zarówno wnuk, jak i jego żona oraz dzieci, mocno kibicowali seniorce. Choć dała z siebie wszystko, to jednak nie przekonała do siebie jurorów. Teraz do całej sprawy odniósł się Andrzej Piaseczny.

"The Voice Senior". Babcia Adriana ze "Ślubu..." zaśpiewała w show

Pani Czesława Szymaniak na scenie wykonała utwór ludowy " Ej, przeleciał ptaszek". Niestety, żaden z trenerów się nie odwrócił, przez co nie zobaczymy babci Adriana w dalszych etapach. Zaprosili ją jednak do następnej edycji. Anita poinformowała na InstaStories, że na pewno zobaczymy seniorkę za kilka miesięcy:

Przyjście do tego programu jest przejawem wielkiej odwagi. (...) Proszę przyjść do nas za rok, raz jeszcze, postaramy się być bardziej otwarci i przygotowani - mówił Andrzej Piaseczny.

"The Voice Senior". Na scenie stanęła babcia celebryty konkurencyjnej stacji telewizyjnej

Piosenkarz nie ukrywa, że ma wyrzuty sumienia. Ze szczerością przyznał, że gdyby wiedział, kto śpiewa, to na pewno dałby szansę pani Czesławie:

A ja... Jestem łoś, po prostu łoś, że się nie odwróciłem. I składam samokrytykę - napisał na InstaStories.

Andrzej Piaseczny komentuje występ babci Adriana ze 'Ślubu...' Screen z Instagram.com/ andrzejpiaseczny_official

Śpiew jest jednym z wielu zainteresowań babci Adriana. W wizytówce, którą mogli zobaczyć widzowie, wyznała, że jest bardzo aktywna i uwielbia sport. Przede wszystkim chętnie ogląda boks oraz mecze piłki nożnej. Oprócz tego jej pasją jest siatkówka.

Żałujcie, że żaden z trenerów nie dał jej szansy? Jak oceniacie występ pani Czesławy?