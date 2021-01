Doda pokazała zdjęcia z młodości. Miała wtedy dwadzieścia jeden lat. Fani: Jak Sharon Stone albo Victoria Beckham

Doda wrzuciła do sieci zdjęcia sprzed piętnastu lat. Wydawać by się mogło, że w tamtym czasie chadzała wyłącznie w skąpych i błyszczących kreacjach, jednak na tych ujęciach wygląda zupełnie inaczej. Fani porównali ją nawet do Victorii Beckham czy Sharon Stone.

Doda pozuje na starym zdjęciu

Doda wrzuciła do sieci archiwalne zdjęcia z przeszłości. Pozuje na nich dla jednego z magazynów. Młoda wówczas wokalistka podczas sesji miała zaledwie dwadzieścia jeden lat. Trzeba przyznać, że wyglądała zupełnie inaczej niż dziś, ale przede wszystkim jej stylizacja nie pasowała do wizerunku, który wykreowała lata temu.

Zazwyczaj można było ją wtedy kojarzyć z kontrowersyjnymi, odkrytymi kreacjami, długimi tipsami i kolorowymi stylizacjami. Na fotce, która znalazła się na jej Instagramie ta jednak wygląda zupełnie inaczej. Trzeba przyznać, że świetnie prezentuje się w eleganckim wydaniu.

Znalazłam starą gazetę sprzed piętnastu lat. I okazuje się ze różowa szalona Doda miewała tez inne oblicza. Szok i niedowierzanie? #Każdy ma taką Dodę na jaką zasłużył - podpisała wokalistka.

Fani byli pod wrażeniem wyglądu wokalistki. Porównywali ją do innych znanych gwiazd.

Jak Sharon Stone w nagim instynkcie, tak mi się skojarzyło. Klasa.

Myślałam że to Katarzyna Figura.

Sorry za porównanie, ale jak Victoria Beckham! Klasa, cudo! - komplementowali fani.

To w końcu Figura, Beckham czy Stone?

