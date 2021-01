Anna Lewandowska i Robert Lewandowski tańczą w rytm romantycznej piosenki. Zakończenie układu szalone

W sobotni wieczór Anna Lewandowska podzieliła się na Instagramie filmikiem, na którym pokazała, jak spędza czas z mężem, Robertem Lewandowskim. Para zatańczyła do piosenki Whitney Houston - "I Have Nothing". Nagranie wywołało euforię wśród fanów!

Anna Lewandowska opublikowała roztańczony film z Robertem Lewandowskim

Niedawno Robert Lewandowski zwyciężył w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" i odebrał nagrodę na Gali Mistrzów Sportu, gdzie oczywiście towarzyszyła mu żona. Trenerka miała swoje pięć minut na scenie, a jej zadaniem było wręczenie nagrody Faustynie Kotłowskiej. Niestety przez stres spowodowany występami publicznymi, co chwilę zerkała na kartkę i prawie pomyliła rzut oszczepem z rzutem dyskiem. Wyznała później na Instagramie, że zdecydowanie lepiej czuje się w nagrywaniu treningów na żywo niż występach przed publicznością. Jak widać, drobna wpadka nie miała wpływu na samopoczucie trenerki, bo w sobotni wieczór opublikowała na Instagramie niezwykle radosne wideo. Pokazała, jak razem z Robertem śpiewa i tańczy w duecie do romantycznej piosenki Whitney Houston - "I Have Nothing".Na końcu występu Robert spektakularnie przechylił żonę i pocałował ją w szyję.

Lepsze dni nadejdą. A teraz, cieszmy się z małych rzeczy - napisała.

Internauci szybko docenili urok nagrania.

To właśnie miłość.

Miło się na Was patrzy - nieważne gdzie, ważne, że razem.

Piosenka z naszego pierwszego tańca ze ślubu - pisały koleżanki z branży i fanki Lewandowskiej.

Nie możemy się nie zgodzić - urocze!