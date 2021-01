Edyta Jungowska w "DDTVN". Co słychać się u serialowej Bożenki? Była aktorka zmieniła branżę!

Widzowie pokochali Edytę Jungowską za jej rolę w serialu "Na dobre i na złe". Zagrała w nim roztrzepaną pielęgniarkę Bożenkę z niezwykle miłym usposobieniem. Po fenomenie serialu, wiodła życie w blasku fleszy. W 2013 roku aktorka zniknęła z produkcji, nie uczęszczała na branżowe imprezy, a nawet dała sobie spokój z teatrem. Ku zaskoczeniu widzów powróciła i pojawiła się jako gość w śniadaniówce "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała, czym się obecnie zajmuje. Całkowicie zmieniła branżę.

Edyta Jungowska była związana z filmem i teatrem już wcześniej. Dopiero w 2000 roku nastąpił przełom w jej karierze, kiedy to zaczęła swoją współpracę z "Na dobre i na złe", gdzie grała aż 12 lat. To właśnie ten serial otworzył aktorce drogę do show-biznesu i kariery. Rok po zniknięciu z serialu podjęła jednak decyzję o odejściu od blasku fleszy. Mimo wszystko nadal brała udział w pojedynczych przedstawieniach teatralnych. Dwa lata temu zagrała w "Cudownej terapii", z którym wybrała się w trasę po Polsce. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" wyznała, że od momentu ograniczenia aktorstwa, skupiła się na rozwoju wydawnictwa, które założyła 10 lat temu wraz z partnerem - Rafałem Sabarą. Para wpadła na ten pomysł, gdy Jungowska nagrywała audiobooka "Pippi Langstrumpf".

Jak byśmy pomyśleli, ile nas kłopotów czeka, jaki to będzie trud, to nie wiem, czy bym się zdecydowała wtedy na to, żeby w to wejść - mówiła.

Edyta Jungowska wraca do telewizji. Już nie jako Bożenka z "Na dobre i na złe"a

Była aktorka wyznała, że poważnie myślała o powrocie na scenę, niestety sytuacja pandemiczna pokrzyżowała jej plany.

